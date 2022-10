A l’Invitation de l’INSAT, le Prix Nobel de Physique 2018, Professeur Gerard Mourou Prochainement en Tunisie

A l’invitation de l’Institut National des Sciences Appliquées et de Technologie (INSAT), relevant de l’Université de Carthage, le Prix Nobel de Physique 2018, Professeur Gerard Mourou effectuera une visite en Tunisie pour donner une conférence plénière à l’INSAT le Mercredi 02 Novembre 2022 à 14h intitulé : Passion Lumière Extrême : Les possibilités liées aux questions fondamentales autour de la science, la médecine et l’environnement.

Gérard Mourou est Professeur et Membre du Haut Collège de l’École polytechnique en France. Il est le co-inventeur, dans les années 1980, d’une technique d’amplification laser appelée « Chirped Pulse Amplification (CPA) », universellement utilisée aujourd’hui pour créer des impulsions ultracourtes de très haute puissance ou de très haute cadence. Cette invention lui permettra d’être l’inventeur de la chirurgie « femto-seconde » réfractive de l’œil et de la cataracte utilisée sur plus d’un million de patients par an.

Pr. Gérard Mourou a passé une grande partie de sa carrière aux Etats-Unis, et en particulier à l’Université du Michigan dont il est aujourd’hui Professeur Emérite. A son retour en France en 2005, il a dirigé le Laboratoire d'optique appliquée (une UMR- ENSTA ParisTech/CNRS/École polytechnique) jusqu'en 2008. Il est à l’origine de trois initiatives majeures en matière de lasers de puissance : le lancement du projet « XCAN » à l’École polytechnique en partenariat avec Thales, du laser « Apollon » sur le plateau de Saclay et de la grande infrastructure européenne ELI (Extreme Light Infrastructure) qui abritera les lasers les plus puissants du monde en Hongrie, Roumanie et en République Tchèque. Il est également directeur de IZEST (International Zetta-Exawatt Science and Technology) auquel sont associés plus de 27 laboratoires de recherche à travers le monde pour anticiper l’avenir des lasers de haute puissance.

En 2009, Pr.Gérard Mourou a reçu le Prix Charles H. Townes de l’Optical Society of America, prix le plus prestigieux décerné en optique, laser et optique quantique. Il est Chevalier de la Légion d’honneur depuis le 13 juillet 2012 et il a reçu la médaille Frederic Ives décernée en 2016 par l’Optical Society of America et le prix Arthur L. Schawlow in « Laser Science » de l’American Physical Society en 2018. Pr.Gérard Mourou a reçu le prix Nobel de Physique en 2018, qui vient couronner une carrière dédiée entièrement aux lasers et à la physique.