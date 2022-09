Loi du retour: Saa’dia de Haifa ne peut revenir en Israel mais Jeremy de New York et Leonid de Kiev sont bienvenus!

Par Gideon Levy in Haaretz, 24 juillet 2022

Traduit de l’anglais par Mohamed Larbi Bouguerra

Le titre, les intertitres, les parties en gras et les notes sont du traducteur.

«Faisons d’Israël un pays normal!

Nous pourrions commencer, par exemple, par une politique d’immigration normale, comme c’est la coutume dans n’importe quel pays normal. Les railleries [en Israël] contre le président russe Vladimir Poutine au sujet de son intention de mettre fin aux activités subversives d’Israël contre son pays* – des intentions qui sont infiniment justifiées – démontrent que le chemin vers la normalité est encore long et ardu. Tant qu’Israël maintiendra la mentalité selon laquelle «nous sommes autorisés à faire n’importe quoi» et que «nous ne sommes pas comme les autres pays», le chemin vers la normalité sera sans cesse plus long.

Une politique d’immigration absurde mais sacrée

En fait, il n’y a pas de différence entre un gouvernement israélien et le suivant: le caractère sacré de la politique d’immigration d’Israël est une question intouchable peu importe quel gouvernement est aux commandes. Et si la primauté entre les lois est accordée de facto à la loi du Retour….**

En cherchant à mettre fin aux activités de l’Agence juive œuvrant pour Israël dans son pays, Poutine a cherché à mettre fin à l’intervention d’un pays étranger dans les affaires intérieures de la Russie. Il n’est pas difficile de deviner ce qui serait arrivé si Varsovie avait ouvertement tenté d’envoyer des émissaires de l’establishment polonais stationnés en Israël pour encourager les anciens juifs polonais et leurs descendants à retourner en Pologne. Mais quand il s’agit des efforts d’Israël, tout va pour le mieux.

Poutine devra clairement faire marche arrière sur sa demande, parce que l’establishment juif est plus fort, mais nous n’avons pas besoin de Poutine pour demander non seulement de quel droit, mais dans quel but Israël poursuit ses activités là-bas. Pourquoi Israël doit-il s’immiscer dans les affaires d’autres pays pour tenter de recruter, d’amadouer, de soudoyer ou de convaincre des juifs, des demi-juifs ou des quart-juifs d’immigrer ici, en Israël ?

À quoi sert tout ce réseau d’émissaires partout dans le monde? Quel est le but de tous ces ridicules programmes Birthright (Droit de naissance) et Masa*** alors qu’il est clair qu’il n’y a plus de place ici?

Toujours plus d’immigrants…. Uniquement juifs?

Israël est un pays rempli à ras bord, craquant de toute part, mais il veut toujours plus d’immigrants. Sa passion pour l’aliyah est insatiable – dans un pays qui compte déjà 9,5 millions d’habitants sur une bande de terre extrêmement étroite. Il aurait donc fallu dire aux Juifs du monde: Venez ici seulement si vous n’avez pas d’autre choix. C’est bondé ici, même dans la mer ; et il n’y a même plus une place de parking à occuper.

Les juifs sont en sécurité et prospèrent presque partout dans le monde. Israël est moins sûr que n’importe où ailleurs, mais les Juifs sont appelés malgré tout à venir et à se sauver pour se réfugier ici. En quittant tout autre endroit, pour s’établir sur cette terre bondée et troublée. Et le problème n’est pas seulement qu’il n’y a plus d’espace, car Israël peut toujours conquérir des terres supplémentaires. Le problème réside aussi dans la justification de sa politique d’immigration.

Elle est nécessairement fondée sur une attitude raciste. Elle était juste à l’époque. On pourrait comprendre….. les efforts incessants pour amener un grand nombre de juifs ici…. – pour les sauver des horreurs dans leur pays d’origine. Mais c’est terminé depuis longtemps.

Le pays est maintenant établi et est devenu une puissance mondiale et à l’heure actuelle, les Juifs ne sont confrontés à des horreurs nulle part dans le monde. Les drapeaux auraient dû être pliés et remisés…… Et cela implique de faire d’Israël un pays normal.

Un pays normal a une politique d’immigration fondée sur ses besoins et ses principes. La politique d’immigration d’Israël doit tenir compte des besoins et des droits de tous ses citoyens. Par exemple, sauver des proches en détresse – en Éthiopie et en Ukraine- ainsi que dans le camp de réfugiés palestiniens de Yarmouk en Syrie.

Droit de naissance des juifs américains et autres

Considérez le Birthright (Droit de naissance) [nom d’un programme de propagande de promotion d’Israël NDLR]. Israël encourage les jeunes Américains à visiter le pays dans le cadre d’un voyage de propagande, en compagnie de gardes armés pour démontrer les dangers, pour les inciter à immigrer ici uniquement en fonction de leur origine. Et parfois, ils ont même été obligés de subir des tests ADN pour vérifier qu’ils sont juifs.

Mais qu’en est-il des autochtones du pays qui n’ont pas de droit de naissance (Birthright)? Pourquoi une Palestinienne âgée de Haïfa vivant en exil en Syrie n’a-t-elle pas été autorisée à retourner dans sa ville natale alors qu’une guerre civile faisait rage en Syrie? Donnez-moi une raison convaincante. Et pourquoi son frère, un citoyen israélien, n’a-t-il pas le droit de la sauver ? Jeremy de New York et Leonid de Kiev peuvent venir vivre ici, mais pas Sa’adia de Yarmouk****.

Un état juif? Vraiment?

C’est un État juif. Soit. Mais pourquoi entièrement juif ? Pourquoi seulement juif? Et pourquoi juif par la force? Comment est-il juif si la moitié de ses sujets, ceux sous l’autorité d’Israël, ne sont pas juifs? Et que se passerait-il si on démantelait toutes les institutions moisies et fossilisées appelant à l’alya?

Israël commencerait alors à devenir un pays normal. C’est tout.»

Gideon Levy in Haaretz, 24 juillet 2022

Traduit de l’anglais par Mohamed Larbi Bouguerra

Le titre, les intertitres, les parties en gras et les notes sont du traducteur.

* Interdiction et fermeture du bureau de l’Agence Juive à Moscou qui appelle à l’alya (départ et installation en Israël) des citoyens juifs russes.



** Theodor Herzl, le fondateur du sionisme politique écrivait déjà dans une lettre à Cecil Rhodes qui colonisait l’Afrique australe pour le compte de l’impérialisme anglais : «Mon programme est un programme colonial. » (Alain Gresh, « De la colonisation à l’apartheid», Le Monde Diplomatique, Septembre 2022, p. 1 et 17) Colonial puisque la loi de l’Etat-Nation affirme dans son article premier: «L’exercice du droit à l’autodétermination nationale dans l’Etat d’Israël est réservé au peuple juif» donc un droit dont ne jouissent pas les Palestiniens, colonisés, donc inférieurs et soumis à l’apartheid.



*** Qui offre «une généreuse subvention pour « plonger dans la société israélienne» (masisrael.org)



**** La loi israélienne du 19 juillet 2022, loi fondamentale (car Israël n’a pas de Constitution) intitulée «Israël Etat-Nation du peuple juif», dispose : «L’Etat considère le développement de la colonisation juive comme un objectif national et agira en vue d’encourager et de promouvoir ses initiatives et son renforcement.» En somme, colonisation de peuplement et élimination des Palestiniens.

De son côté, le député d’extrême droite, l’ultra Itamar Ben Gvir, du parti Force juive (parti sioniste religieux) est en faveur d’une loi visant l’expulsion des seuls Palestiniens : «Quand nous constituerons le gouvernement, je mettrai en œuvre la «loi sur l’expulsion», qui bannira quiconque agit contre l’Etat d’Israël ou l’armée…..Ceux qui jettent des pierres et des cocktails Molotov contre les soldats seront expulsés du pays….. Peut-être vers l’Europe. Là-bas, ils ont besoin de main d’œuvre.» Ben Gvir, l’avocat des colons, est un admirateur du terroriste sioniste religieux Baruch Goldstein, natif de New York, qui a tué 29 Palestiniens et blessé 124 autres, en prière, le matin du 25 février 1994, dans une mosquée de Hébron avant d’être maîtrisé et tué à son tour. Il conduit souvent des incursions et des provocations sur le Harem Echarif et l’esplanade des mosquées de Jérusalem.