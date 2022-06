Fatma Mili, vice-président de la Grand Valley State University, au Michigan

Encore une très bonne nouvelle : Fatma Mili, jusque-là doyenne du College of Computing and Informatics de l'UNC Charlotte, aux Etats-Unis d’Amérique prendra dès ce mois de juillet ses nouvelles fonctions de vice-présidente des affaires académiques et doyenne à la Grand Valley State University (GVSU) dans le Michigan.

Professeure Mili, originaire de Jammel, avait dirigé en tant que doyenne du College of Computing and Informatics de l'UNC Charlotte, l’une des plus grandes facultés d’informatique, à la croissance la plus rapide, réussissant à augmenter sensiblement le nombre des étudiants inscrits aux différents programmes.

La GVSU où elle officiera désormais est une université multidisciplinaire, accueillant plus de 21000 étudiants, offrant un large éventail de filières allant de l’ingénierie au commerce, et de la santé aux services sociaux et l’éducation.

Le palmarès de Mme Mili est prestigieux. Elle a créé la nouvelle School of Data Science, diversifié l'offre de diplômés et augmenté la recherche transdisciplinaire et les dépenses de recherche. Avant de rejoindre l'UNC Charlotte en août 20117, elle a travaillé à l'université de Purdue, où elle a été chef du département de technologie de l'information informatique, puis doyenne associée à la recherche et au développement de l'enseignement, et enfin directrice exécutive du TransSTEM Center.

Auparavant, elle faisait partie du corps professoral de l'école d'ingénierie et d'informatique de l'université d'Oakland où elle a occupé les postes de présidente du département d'informatique et d'ingénierie et de doyenne associée par intérim de l'école d'ingénierie. Elle a obtenu son doctorat en informatique à l'Université Pierre et Marie Curie à Paris, en France. Au cours de sa carrière, ses intérêts de recherche se sont articulés autour de trois thèmes principaux.

