En marges de la Journée Internationale de la Diversité Biologique 2022, l’Association « Les Amis des Oiseaux » (AAO/BirdLife en Tunisie), en collaboration avec la société « Les Moulins Mahjoub », organise le 27 mai 2022 l'événement inédit « L’ascension de Watan ».

En présence des services des forêts et des médias, un Aigle royal, l’un des plus grands rapaces au monde et une espèce menacée en Tunisie, va retrouver son milieu naturel après trois ans de réhabilitation. Les experts et les bénévoles de l’AAO/BirdLife en Tunisie et de la société « Les Moulins Mahjoub » ont déployé de grands efforts pour que l’aigle nommé « Watan » récupère ses forces, son agilité et ses instincts naturels. « Grâce aux travails de l’équipe tunisienne mais aussi l’appui de chercheurs et institutions internationaux, Watan est aujourd’hui prêt à regagner sa liberté. S’élevant dans le ciel de la Tunisie, il porte avec lui l’espoir que la population de son espèce puisse de nouveau augmenter dans notre pays. » Explique la directrice de l’AAO/BirdLife en Tunisie.

Cet évènement exceptionnel est organisé sous les auspices du Directeur Général des Forêts et se déroule en deux temps. Durant la matinée du 27 mai, une conférence de presse aura lieu dans les locaux de l'entreprise "Les Moulins Mahjoub" à El Mehrine (Tébourba) afin de présenter les organisateurs et leur collaboration pour la protection de la nature et des oiseaux et notamment pour la réhabilitation de cet aigle majestueux que les invités découvriront à cette occasion. Dans l’après-midi, Watan pourra déployer ses ailes et enfin retrouver sa liberté dans une Réserve Naturelle du Gouvernorat de Siliana. Pendant au moins 24 heures, il sera surveillé par une équipe de l'AAO/BirdLife en Tunisie. Ensuite, ses sauveteurs continueront à être informés de l'endroit où il se trouve grâce à un appareil GPS emporté.

« C’est un rêve qui devient réalité. La remise en liberté de Watan est le résultat d’une collaboration étroite entre l’AAO/BirdLife en Tunisie et la société « Les Moulins Mahjoub » et un modèle à suivre dans la coopération entre le secteur privé et la société civile pour la conservation de la biodiversité. » Précise le Coordinateur du Programme de protection et de la réhabilitation des oiseaux sauvages de l’AAO/BirdLife en Tunisie.