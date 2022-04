Le Forum international de la RSE du 12 au 14 MAI 2022 à Yasmine Hammamet

L’agence Tunisienne de mise en place de stratégie RSE et marketing sociétal AM MEDIAS PLUS, en partenariat avec l'académie Internationale de la RSE,le réseau Afrique RSE et le Groupe Suisse MASODA et le CITET ,a l’immense plaisir de vous annoncer l’organisation du forum international et le salon de la RSE, du 12 au 14 mai 2022 à l’expo center médina de Yasmine Hammamet.

RSE, économie d’énergie et transport écologique seront à l’honneur pendant trois jours.

Un forum unique en son genre aussi bien sur le fond que sur la forme !

Ce forum dédié à la RSE sera le premier évènement du genre à être organisé en Tunisie. Il s’attèlera à vulgariser la culture RSE au sein des entreprises et dans l’Administration tunisienne.

Tout en faisant la promotion des initiatives de mise en place de la stratégie RSE dans le management des entreprises, le forum sera l’occasion de mettre en exergue les différents programmes de coopération en la matière, développés par les agences de coopérations internationales implantées en Tunisie.

Un programme riche et varié a été concocté par nos experts nationaux et internationaux qui touchera tous les aspects de la RSE, à l’instar de l’économie d’énergie, la promotion des énergies renouvelables, l’économie d’eau, le transport écologique et intelligent, l’agriculture durable, la Mécénat, les Fondations d’entreprises et la marketing sociétal.

Les finances durables, ainsi que les nouvelles fonctions RH développées par les entreprises feront l’objet de panels avec des invités de grande renommée.

Ce forum aura également le privilège d’inviter à la réflexion à propos de thématiques pointues à l’instar de l’apport de la RSE aux startups et à l’économie sociale et solidaire.

Par ailleurs, trois espaces d’exposition seront mis à la disposition de nos partenaires pour :

• Promouvoir et mettre en valeur leurs stratégies RSE.

• Découvrir les modèles d’économie d’énergie à travers, notamment, les technologies de la cogénération et la tri-génération (la production de l’électricité à partir du gaz et qui peuvent diminuer la consommation électrique de 30 à 40%).

• Promouvoir l’utilisation des voitures électriques et le réseau national des bornes de recharge électrique avec une exposition des voitures électriques et hybrides des marques les plus prestigieuses implantées en Tunisie.

Cette première édition récompensera, également, les entreprises tunisiennes qui sont en lice dans le cadre d’un concours pour obtenir le prestigieux prix de l’entreprise RSE de l’année.

Un comité d’experts, parmi lesquels des universitaires et des professionnels, s’attellera à évaluera les différents dossiers et attribuera, en toute transparence, les prix dans chaque secteur d’activité.

Le profil de nos invités !

Grace à sa dimension internationale et surtout holistique, la cible du forum est variée et riche.

Elle comprend, les Chefs d’entreprises, les représentants résidents des agences de coopérations internationales, les hauts commis de l’administration, les experts, les responsables RSE, les responsables en énergie et environnement, les responsables en marketing, en communication et en RH, les financiers et les experts comptables les Certificateurs, les étudiants etc…

Cet événement est une première en Tunisie et il compte déjà des participants internationaux confirmés de, Suisse, France, Italie, Allemagne, Turquie, Libye, Qatar, Algérie, USA, Maroc, Espagne, Bahreïn, Cameroun, Jordanie.