Officiel: La Russie affirme qu'Israël utilise l'invasion de l'Ukraine pour détourner l'attention de la question palestinienne

Par Mohamed Larbi Bouguerra - Israël a toutes les audaces, sans honte ni vergogne et sans rougir: A l’heure où l’armée sioniste sévit à Al Aqsa et lance de véritables dragonnades en Cisjordanie occupée tuant en dix jours 14 civils palestiniens dont une mère de six enfants et un jeune de 16 ans, et arrêtant des dizaines de Palestiniens et même un enfant de 11 ans

Qu’on en juge

Après le vote d'Israël en faveur de la suspension de la Russie du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, le ministère russe des Affaires étrangères russe estime que les déclarations "regrettables" de M. Lapid [ministre israélien des Affaires Etrangères] constituent "une tentative mal camouflée de tirer parti de la situation en Ukraine".

Le ministère russe des Affaires étrangères a critiqué vendredi 15 avril 2022 les remarques "anti-russes" de Yair Lapid, dans lesquelles il a défendu le vote d'Israël visant à suspendre la Russie du Conseil des droits de l'homme des Nations unies.

Cité par l'agence de presse russe TASS, le ministère russe des Affaires étrangères a qualifié de "regrettables" les déclarations de M. Lapid, faites à la suite du vote de la semaine dernière.

"Nous avons pris note de la déclaration agressive du ministre israélien des Affaires étrangères Yair Lapid", a déclaré le ministère des Affaires étrangères. "Les déclarations du ministre israélien des Affaires étrangères suscitent le regret et le rejet".

Et de poursuivre à l’intention d’Israël: "Il y a eu une tentative mal camouflée de profiter de la situation en Ukraine pour détourner l'attention de la communauté internationale de l'un des plus anciens conflits non réglés, celui entre la Palestine et Israël."

Le ministère russe dénonce par ailleurs Israël pour «l’occupation illégale et l’annexion progressive des territoires palestiniens» ainsi que pour le blocus de la bande de Gaza. Et de poursuivre : «Il convient également de noter que… la plus longue occupation de l’histoire mondiale d’après-guerre est menée avec la connivence tacite des principaux pays occidentaux et le soutien réel des Etats Unis.»

Rappelons que l'Assemblée générale de l'ONU a voté en faveur de la suspension de la Russie de son Conseil des droits de l'homme en raison de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Israël a voté en faveur de la proposition, la mesure la plus importante qu'il ait prise publiquement contre la Russie depuis le début de la guerre, parallèlement à son soutien à la condamnation de la Russie par l'Assemblée générale des Nations unies il y a quelques semaines.

Dans un communiqué, le ministère israélien des affaires étrangères a déclaré que l'«invasion injustifiée» de l'Ukraine par la Russie et le "meurtre de civils innocents" étaient la raison pour laquelle Israël a soutenu la motion.

Ce qu’Israël fait quotidiennement en Palestine occupée: tuer des civils innocents, femmes, enfants, vieillards voire personnes handicapées en fauteuil roulant.

Cependant, Lapid ose déclarer que le vote "ne change pas notre point de vue sur le Conseil des droits de l'homme de l'ONU, qui est un organe radical, moralement imparfait, partial et anti-israélien".

Pour mémoire : La résolution visant à suspendre la Russie de l'organe suprême de l'ONU en matière de droits de l'homme a été présentée par les États-Unis, la Grande-Bretagne et d'autres pays. Elle a recueilli 93 voix pour, 24 voix contre et 58 abstentions.

Conclusion

Israël a-t-il encore honte de quelque chose?

Détourner l’attention des crimes que commet Israël en Palestine occupée, telle est la visée cousue de fil blanc du ministre des Affaires Etrangères israélien. Ancien acteur, Lapid fait le clown pour nous faire prendre des vessies pour des lanternes !

Mais tout le monde n’est pas dupe!

Ce dimanche 17 avril 2022, le Ministère russe a convoqué l’ambassadeur israélien à Moscou Alex Ben Zvi, preuve d’une tension forte entre les deux pays que cette «réprimande» diplomatique.