Nouredine Ben Mansour: Y a-t-il un complot contre Poutine ?

Les théorie du complot sont des histoires de toutes sortes et sont longues. Des conspirateurs présumés et des sociétés invisibles détiennent secrètement et fermement les fortunes et les richesses des Etats sans être reconnus et remarqués. Au fil du temps et compte tenu des discussions autour des complots politiques; ils sont devenus une partie de la science ces dernières années où plusieurs spécialistes ont traités ces sujets. Les théories du complot peuvent toujours être dangereuses et certains affirment que les théoriciens du complot sont aussi plus dangereux.

Les théories du complot sont en plein essor depuis plusieurs années. Le complot est devenu avec le temps une sorte d’activité très spéciale entre les mains de personnes bien définies qui ont des stratégies et des tactiques qui répondent directement aux situations des moments d’exécution. Ce qui était encore des sujets de petits groupes et de niche dans les petites communautés de réseaux il y a quelques années sont maintenant également devenus bien connus du grand public. Tant dans les médias avec ses diverses formes que dans la vie quotidienne, on peut rencontrer de plus en plus une grande variété d'histoires diffusées selon l’objectif et la circonstance. Les théories du complot ne sont pas le fruit d’aujourd’hui mais elles ont toujours existé et se sont développées encore par l’arrivée d’internet qui joue un rôle de premier ordre dans la diffusion des théories du complot.

Naguère, Fidel Castro; ancien président de Cuba; était toujours un cible pour les américains car ils ont eu toujours pour projet d’éradiquer le communisme surtout à l’ouest du rideau de fer. Ce n’est pas moins de 600 façons qui ont été étudiées et examinées pour tenter d’attaquer et tuer le président de Cuba qui est très gênant pour les américains puisqu’il est devenu très populaire et à travers lui le communisme à commencé à prendre place en Amérique latine. Fidel Castro a échappé à plus de 600 tentatives d’assassinat. Les Américains ont imaginé plusieurs plans pour l’assassiner mais tous ont échoué.

En Tunisie des complots ont été fomentés au temps de Bourguiba et dernièrement un complot contre le président Saied. C’est un complot par empoisonnement. Le journal Echourouk a révélé une importante affaire. Une information hors quotidien. Il s’agit de l’existence d’un complot visant l’assassinat par empoisonnement du président de la république Kaies Saied en personne. Où sommes de la vérité ? Quel est le degré de véracité de cette importante information et à qui en profite et quel est l’objectif ? Dans le même journal on lit: un employé d’une boulangerie qui fournit du pain à la présidence de la république tunisienne, avait dénoncé un homme d’affaire qui complotait afin d’empoisonner le Président Kaies Saied. Aussi cet homme aurait offert à ce dit employé une sommes de 6200 euros et ce pour inclure du poison dans la pâte du pain destinée à la présidence. La présidence de la république a démenti cette information. Ne deuxième tentative d’empoisonnement par une éventuelle présence de ricin dans un courrier adressé au président.

Ce fut un temps où les théories du complot ont été considérées comme actions irresponsables et égoïstes. E n Russie dernièrement ce phénomène de complot a pris place dans tous les milieux; politique; journalisme et autres. Les théories du complot ont longtemps été considérées comme "la religion des fous". Alors qu'ils étaient principalement répandus dans les milieux sociaux marginalisés, ils se sont maintenant déplacés au centre de la politique, du journalisme et de la société en Russie. Cela se voit dans la réception de la crise ukrainienne. Le système Poutine construit systématiquement des théories du complot et les utilise comme instrument de pouvoir. Ils servent à polariser la société, à intégrer la majorité et à blâmer la minorité, à se mobiliser contre les opposants et les supposés traîtres et ennemis.

Dernièrement au château royale à Varsovie et Lors d’un discours sur l’Ukraine le président américain Joe Biden a affirmé «Nous aurons un avenir différent, un avenir plus brillant, ancré dans la démocratie et les principes, l’espoir et la lumière, la décence et la dignité, la liberté, des possibilités. Pour l’amour de Dieu, cet homme ne peut pas rester au pouvoir». Mais on se demande pourquoi Joe Biden a dit cette dangereuse phrase et quelles sont les dessous de cette affirmation. Certains disent que tout ceci rentre dans la préparation d’un futur complot contre Poutine et que Joe Biden a commis une grande erreur de s’attaquer directement à Poutine de cette façon ou autrement il a dévoilé indirectement une préparation d’un futur complot contre Poutine.

Le président américain a affirmé de nouveau qu’il ne retirait pas ses propos laissant entendre qu’il souhaitait le départ du président russe, Poutine. «Je ne les retire pas et je ne m’excuse pas», a-t-il déclaré, et en disant aussi que ces propos exprimaient son «indignation morale au sujet de la manière dont Poutine agit». Toutes ces dernières déclarations de Joe Biden sont dangereuses et non diplomatiques, et il peut s'agir d'un lapsus qui cache une affaire dangereuse derrière elles. Il s'agit d'une déclaration qui n'est pas innocente, mais qui a plutôt des buts et des objectifs indirects, comme si Biden disait indirectement à Poutine que si tu ne respectes pas par vos limites, nous travaillerons pour vous retirer du pouvoir.

Vu la gravité de cette déclaration; un certain responsable de la maison Blanche a voulu expliquer cette déclaration autrement pour apaiser les tensions car au fond on sent de la déclaration de Biden un éventuel complot contre Poutine entrain de se préparer. Son objectif est de brouiller les pistes.

Une scission s'est créée et s'approfondit au sein de l'élite politique russe, lorsqu'une partie importante de la classe dirigeante est devenue l'otage de la politique de Poutine, écrit A. Kungurov. C'est une situation dans laquelle un coup de palais devient inévitable. Qui le fait et quand? L'auteur a sa propre réponse à cette question.

Certains spécialistes se demandent s’il y a une taupe au sein des services secrets russes où autrement y a-t-il un complot contre Poutine et qui sont les auteurs de cette action. Il s’agit d’un complot très important contre le président russe Poutine. Un pilote d’automobile ukrainien immigré aux USA était la source de cette information. Des lettres secrètes d’un agent de services secrets intérieurs russes décrivent clairement les détails; les rouages et les stratégies de l’appareil du pouvoir russe; ont été envoyées à un certain Osechkin militant des droits de l’homme puis traduites et partagées sur twiter. Osechkin dirige une certaine association en France; le Goulag «torture et corruption en Russie». Selon ces rapports, il y a un bon nombre d'employés des services secrets qui sont devenus de plus en plus mécontents de l'invasion de l'Ukraine et ont refusé d'être blâmés par Poutine pour cet échec. Il y a aussi des rapports de nettoyage au sein des services où tout soupçon a été écarté. Osechkin, qui est recherché en Russie, a confirmé l'existence de ces lettres dans une interview accordée au Times à Londres mercredi 23 mars 2022, et il n'a également aucun doute sur l'authenticité des lettres. Ces lettres sont traduites en anglais et partagées sur Twitter par Igor Ssshko; un athlète de Kiev vivant actuellement aux USA. L’authenticité des lettres n’est pas affirmative. Un journaliste du nom Christo Grozev; journaliste de fonction a vérifié les lettres et les considèrent authentiques non falsifiées.

Alexey Kungurov, écrivain et journaliste. Ses écrits et ses livres provoquent toujours des réactions directes et diverses de la part surtout des politiciens et les responsables de l’Etat russe. Il très populaire et tout ce qu’il publiait est suivi de prés et toujours lu avec intérêt en raison de la clarté des idées de ce journaliste. Dans son nouveau livre, il montre que la situation du pays ne s'attarde pas et le problème principal : Poutine pourra-t-il survivre dans la situation politique difficile actuelle. Encore selon cet auteur, il y a maintenant une redistribution des moyens du pouvoir au sein du groupe qui détient fermement les axes du pouvoir. Des signes extérieurs importants montrent bien cette nouvelle orientation. Aussi et toujours selon cet écrivain une scission s'est créée et s'est approfondie au sein de l'élite politique, surtout qu’une partie importante de la classe dirigeante est devenue l'otage de la politique de Poutine. Pour lui c'est une situation dans laquelle un coup de palais devient inévitable. Qui le fait et quand?

Certains disent que la situation actuelle nous fat revenir au temps de la guerre froide mais pour avis la situation d’aujourd’hui est plutôt une situation chaude amorcée par la guerre contre l’Ukraine. Poutine a toujours accusé l’OTAN la rhétorique et le discours de la guerre froide. En allant au fond du problème actuel on constate bien que l’évolution actuelle soit plus grave que pendant la guerre froide. Mais quelle est la direction de Poutine ? Les spécialistes en la matière affirment que Poutine a créé un Etat autoritaire et il est un vrai russophobe pour d’autres. Il veut gouverner comme Staline mais plus maniable et vivre comme son ami Abromovitch le milliardaire. Quant à sa politique extérieure et sur le plan international Poutine disait toujours que la Russie devrait prendre sa place d’autrefois et redevenir la première superpuissance. Son objectif est d’écarter les USA pour que la Russie remplace l’alliance USA-Europe. Il se considère comme un combattant contre l’hémogénie américaine.

Complot contre Vladimir Poutine

Les liens entre le FSB -les services secrets russes- et le Kremlin sont étroits et sûrs. De ce fait Bortnikov le général; le FSB; a été toujours considéré comme le plus important confident de Poutine.

Des rumeurs en Ukraine ont circulé signalant que Poutine et Bortnikov se sont disputés. Poutine a blâmé son général Bortnikov pour les difficultés rencontrées par l’armée russe en Ukraine. Ce n’est pas la première fois que le leader laisserait ses subordonnés ressentir sa frustration. On parle aussi que plusieurs généraux ont écartés et placés sous résidence surveillée ou même arrêtés. C’est une raison possible qui pousse Bortnikov à travailler activement à l’éviction du président russe Poutine. C’est Bortnikov et son département qui étaient chargés d’analyser les opinions de la population ukrainienne et les capacités de l’armée ukrainienne.

Les services secrets russes envisagent-ils d’assassiner Vladimir Poutine? Un éventuel reversement du président russe est un sujet du jour depuis le déclenchement de la guerre entre la Russie et l’Ukraine. Le sénateur républicain L.Graham de Caroline du sud a mis l’accent à plusieurs reprises que le président russe Poutine devrait être assassiné et ce pour mettre fin au conflit actuelle qui ravage l’Ukraine. Mais l’attaché de presse de la maison Blanche s’est opposé et a fermement condamné les propos de ce sénateur en affirmant que les USA et le président Biden n’approuveraient pas de tels plans. II a ajouté «Non; nous ne préconisons pas de tuer le chef d’un pays ou un changement de régime».

Un ancien agent secret français a déclaré au portail d'information américain The Daily Beast qu'il pensait que tous les services secrets prévoyaient actuellement d'assassiner Poutine. "L'opération est sur la table de planification de chaque service de renseignement", a déclaré l'ancien agent de la direction générale de la sécurité extérieure (DGSE).

La situation en Russie est bien animée par les doutes et pour cette raison des changements de certains responsables sont prévus et déjà planifiés. Un «nettoyage» est prévu; Poutine veut se débarrasser des «traitres». Le porte parole du Kremlin Pestkov a confirmé les propos de Poutine en disant: dans telles situations; beaucoup de gens se révèlent être des traitres et quittent nos vies d’eux-mêmes. C’est le commencement d’une politique de purification des adversaires du régime de Poutine. Dans cette nouvelle situation de doute et d’incertitude en Russie; Poutine dans son discours justifiant la guerre en Ukraine, il parlait de débarrasser la Russie des traîtres en déclarant «N'importe quel peuple, le peuple russe en particulier, sera toujours capable de reconnaître la populace et les traîtres et de les recracher, comment recracher une mouche qui a volé dans ta bouche. Je suis sûr qu'un tel auto-nettoyage réel et nécessaire de la société ne fera que renforcer notre pays»

Les services de renseignement ukrainiens ont déclaré que Poutine était la cible d’un complot du Kremlin. Le 20 mars 2022, le Service de sécurité ukrainien (SBU) a déclaré qu'Oleksandr Bortnikov était un favori pour succéder à Vladimir Poutine parmi un groupe d'élites russes préparant l'assassinat de Poutine afin de rétablir la stabilité économique. Non seulement cela, mais pour reconstruire les relations avec l'Occident après l'imposition de sanctions à la Russie à la suite de son invasion de l'Ukraine en 2022. De plus, avant que Bortnikov n'assume la présidence des services secrets, Poutine était le directeur de l'organisation de renseignement russe.

Selon le dossier du renseignement ukrainien affirme qu’un successeur à Poutine a été déjà choisi: le directeur du FSB M. Bortnikov. L’agence a suggéré que les pertes au sein des soldats tchétchènes dans le nord du pays pourraient avoir influencé le complot présumé.

La suggestion selon laquelle Bortnikov est l’homme qui remplacera Poutine pourrait être considérée comme surprenante étant donné la façon dont les deux hommes ont gravi les échelons ensemble.

Le FSB; Bortnikov est à la fois le cerveau et le cœur du régime de Poutine «un état dans un état» selon une enquête approfondie du dossier.

Au début du conflit Bornikov a fait part à Poutine a affirmant que deux de ses gardes- frontières avaient capturé un saboteur militaire ukrainien vivant sur le sol russe ayant une mission grave. Bortnikov est tombé maintenant en disgrâce après du despote de Moscou; suite à des erreurs dans la guerre russo-ukrainienne. Les comploteurs d’élites; selon les services de renseignement ukrainien ; ont choisi Bortnikov : parce qu’ils pensent qu’il pourrait être le fer de lance de l’établissement du rétablissement des liens économiques avec l’occident. Ils craignent de plus en plus que la Russie devienne un état paria; rejeté par l’occident et que leurs maisons; leurs comptes bancaires et les yachts seraient saisis ainsi que leur capacité de voyager et faire des affaires seraient paralysées. On pense que Bortnikov dispose d’un réseau d’initiés travaillant et vivant en Ukraine où il a dirigé un réseau d’agents pendant de nombreuses années.

IL est à noter que Poutine avant d’être nommé au poste de premier ministre il avait occupé le poste de directeur du FSB. Il était un élément principal des services spéciaux du KGB de l’Union Soviétique depuis les années de 1970.

Andrei Soldierov, journaliste d'investigation russe, expert du Kremlin et expert des services secrets doute de la fiabilité des rumeurs concernant les tentatives d'assassinat de Poutine ou de complots et les attribue aux services secrets ukrainiens d'éventuels. Il ajoute: les services secrets protègent bien Poutine mais ils se méfient les uns des autres.

Nouredine Ben Mansour