Rendez votre milieu de travail plus intelligent grâce au nouveau format A3+ de l’imprimante EcoTank L11160

Si vous êtes en train de réfléchir au potentiel achat d'une nouvelle imprimante performante, puissante et polyvalente, l’imprimante L11160 répond à vos besoins.

Simplifiez votre façon de travailler avec l’imprimante EcoTank multifonction, idéalement conçue pour entreprises rapidesoffrant des impressions jusqu’au format A3+ qui peuvent être réalisés rapidement grâce aux vitesses d’impression élevées, aux deux bacs papier à chargement frontal A3 de 250 feuilles et au chargeur de papier arrière A3 de 50 feuilles. Vous pouvez ainsi imprimer selon vos préférences grâce à l’impression mobile, à la connexion Ethernet et à un écran LCD de 6,1 cm.

Compacte et élégante, cette imprimante dispose d’une excellente fiabilité et une qualité d’image exceptionnelle. Elle est également ultra-rapide qui sort sa première page en à peine 5,5 secondes et offre des vitesses d’impression allant jusqu’à 25 ppm2 en monochrome et en couleur. C'est donc l'outil idéal si vous imprimez beaucoup de documents. Plus besoin d'attendre !

Alliant efficacité et performance optimale, la L11160 garantit des tirages d'une netteté remarquable, un flux de travail amélioré et une augmentation de la productivité grâce à l’encre à séchage rapide qui produit des impressions résistantes aux surligneurs et sans maculage. Vous pouvez imprimer jusqu’à 7 500 pages en noir et 6 000 pages en couleuravec un jeu d’encre de remplacement.

Equipée de bouteilles d’encre économiques avec une garantie de 3 ans, ce modèle se situe parmi les plus abordables des imprimantes EcoTank qui offre un coût d’impression par page incroyablement bas.

Envie d'imprimer depuis votre smartphone ou de votre tablette ? Aujourd'hui, l’imprimante L11160 vous facilite votre travail et vous offre différentes possibilités pour imprimer. Avec le Wi-Fi et Wi-Fi Direct, vous pouvez ainsi imprimer directement depuis votre appareil mobile, tablettes et ordinateur portable et envoyer vos documents à imprimer depuis des appareils mobiles via l’application Epson iPrint.

Dotée d’une technologie unique Zéro Chaleur PrecisionCore d’Epson, L11160 vous offre une grande fiabilité, des temps d’arrêt réduits et un impact environnemental moindre. De plus, Le remplissage des réservoirs d’encre est simple grâce à des bouteilles d’encre refermables tout en évitant les fuites