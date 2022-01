Epson EcoTank L6550: Une imprimante multifonction qui répond à tous vos besoins

A la recherche d’une imprimante multifonction, rapide et économique prenant en charge le format A4 et qui vous permet de bénéficier d’une garantie de 3 ans, l’imprimante Ecotank L6550 est sans doute la solution qu’il vous faut.

Cette imprimante à usage facile et rapide vous permet de bénéficier d’un coût par page significativement plus faible, d’une vitesse d’impression et de numérisation hyperrapide et ce grâce à ses caractéristiques distinctives qui se présentent par ses deux bacs papier à chargement frontal de 250 feuilles, au chargeur de papier arrière de 50 feuilles et au chargeur de documents automatique (ADF) A3 de 50 feuilles.

L6550 est la solution idéale pour les entreprises disposant un écran tactile LCD de 10,9 cm qui facilite le mode emploi de ses fonctionnalités d’impression, de numérisation, de copie et de fax.

Cette imprimante de modèle EcoTank se différencie par sa qualité et son efficacité qui dispose de bouteilles d’encre économique et vous offre en particulier un cout d’impression incroyablement bas.

Avec EcoTank L6650, l’impression a rendu facile et simple pour chaque utilisateur. Vous pouvez imprimez directement depuis votre appareil mobile, tablettes et ordinateur portable. De plus, à l’aide de l’application Epson iPrint, il sera possible d’envoyer vos documents à imprimer avec Wi-Fi et Wi-Fi Direct.

De plus, cet EcoTank vous aide à minimiser les recharges, elle peut imprimer des milliers de pages avant d'avoir besoin de plus d'encre, tandis que les deux bacs à papier de prêt avant de 250 feuilles et une alimentation arrière généreuse de 50 feuilles offrent une capacité de 550 feuilles.

Le remplissage des grands réservoirs d’encre avant est désormais simple grâce notamment aux bouteilles d’encre refermables, intuitives et anti-gouttes. Cette imprimante utilise la tête d’impression PrecisionCore Zéro Chaleur, réputée pour sa vitesse, sa qualité, sa fiabilité et son efficacité, et qui durera aussi longtemps que l’imprimante.