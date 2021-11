Qui est Dr. Bilel Jamoussi, candidat de la Tunisie au poste de Directeur du Bureau de la Normalisation des télécommunications de l’UIT 2023-2026

Nationalité: Tunisienne

Né: à Sfax, Tunisie, le 7 avril 1967

Etat Civil: Marié et père de trois enfants

Langues: Arabe, Anglais, et Français couramment ; Espagnol et Allemand de base

Niveau d’instruction: Docteur et Ingénieur en génie informatique spécialité réseaux de communications, diplômé de l’Université d’État de Pennsylvanie, États-Unis d’Amérique (PhD 95, MS 92, BS 89)

Inventions: Titulaire de 23 brevets d’inventions américains dans les domaines des réseaux de données et optiques, des réseaux sans fil et de la qualité de service

Honneurs: Membre distingué du personnel technique de Nortel Networks, Prix Nortel Networks pour le travail d'équipe, Ingénieur professionnel de l'Ontario, Membre Senior de IEEE (Institut des ingénieurs électriciens et électroniciens)

Parcours professionnel

2010-Présent: Chef du Département des commissions d’études au Bureau de la normalisation des télécommunications, Union internationale des télécommunications ; Genève ; Suisse

1999-2009: Directeur de la Normalisation, Nortel Networks, Billerica Massachusetts, États-Unis d’Amérique

1994-1999: Ingénieur principal en systèmes et logiciels, Bell Northern Research, Nortel, Ottawa ON, Canada

1989-1994: Assistant d’enseignement et de recherche à l’Université d’État de Pennsylvanie, États-Unis d’Ameriques

Expérience et réalisations : Union internationale des télécommunications, 2010-2021

• Direction du programme combler l'écart entre les pays développés et les pays en développement dans l'établissement de normes internationales ; doublant ainsi le nombre de pays et d’experts qui y participent.

• Facilitation du consensus dans le développement des normes en coordination avec les présidents des commissions d’études, leurs équipes de direction, ainsi que des délégués, et ce, par la bonne préparation et le bon déroulement des réunions des groupes de normalisations

• Attribution efficiente des ressources de numérotation internationale de la téléphonie mobile, fixe et de l’Internet des Objets aux membres opérateurs de réseaux et de services. Médiation diplomatique en cas de besoin, et publication bimensuelle du Bulletin d’exploitation en six langues.

• Conseil aux présidents, équipes de direction, et délégués provenant des 193 Etats membres et 800 membres du secteur privé lors des conférences (Plénipotentiaires, Développement, Télécommunications internationale), et assemblées (Normalisation) de l’UIT.

• Promotion de l’UIT et de ses normes, en tant que porte-parole, conférencier, modérateur, et organisateur de conférences, d’ateliers, symposiums, et webinaires.

• Attraction de nouveaux membres du secteur de la normalisation au moyen de nouvelles initiatives de normalisation liées aux technologies émergentes, telles que l'Internet des Objets, la Blockchain, l'Intelligence Artificielle et les technologies quantiques ; et dans le cadre de la transformation numérique, qui nécessite une collaboration accrue entre le secteur des TIC et les autres secteurs, tels que la santé, les transports, et les finances.

• Augmentation de l’inclusion financière à l’échelle mondiale, en créant un cadre pour le développement des directives et des normes de paiement numérique en collaboration entre les secteurs des télécommunications et de la finance. Obtention et gestion d’un don à l’UIT de plusieurs millions de dollars de la Fondation Bill et Melinda Gates (2014-2020)

• Coopération et collaboration avec les autres organes de normalisation tel que WSC (CEI, ISO, UIT), GSC, ETSI, IEEE, IETF, GSMA, W3C, oneM2M, TMF, LoRa Alliance, etc. et les organismes de l’ONU tel que l’OMS, la CEE-ONU, le PNUD, l’OMM, et le PNUE

• Gestion des entités internes de l’UIT : Président du comité de gestion de l’assurance maladie de l’UIT, vice-président du comité consultatif mixte (organe chargé de donner des avis sur l’administration et le bien-être du personnel), président de chambres disciplinaires, membre du groupe de travail intersectoriel. Participant aux réunions du Groupe de coordination de gestion de l’UIT, contribuant ainsi à une meilleure utilisation des ressources de l’UIT et une gestion plus transparente et responsable.

• Organisation de l’AMNT-16 et maître de cérémonie du GSS-16 de l’UIT hébergés par le gouvernement tunisien, Hammamet, Tunisie, novembre 2016.

• Gestion efficiente du personnel provenant de plusieurs pays, cultures, et parlant des langues différentes dans une optique d’harmonisation, de productivité élevée, et d’équilibre de genre.

• Organisateur et maître de cérémonie de l’ICT4ALL Forum (SMSI+ 2007-2015) coorganisé par l’UIT et le gouvernement tunisien, Hammamet Tunisie.

Expérience et réalisations: Secteur Privé Nortel Networks, 1994-2009

Directeur de la normalisation

• Développent de la stratégie de la normalisation, gestion des ressources et de la participation de Nortel à plus de 90 organismes de normalisation dans le monde.

• Lancement de nouveaux groupes spécialisés de l'UIT-T en commençant par le groupe spécialisé NGN en 2005, puis OCAF en 2006, puis IPTV en 2007 : A travaillé en étroite collaboration avec la communauté internationale, y compris le secteur privé et les membres représentants des gouvernements ainsi que le TSB de l'UIT. Nortel a dirigé la plupart de ces groupes spécialisés. Ce leadership au sein de l'UIT-T a conduit au développement rapide de normes clés pour l'industrie au niveau international.

• Leader de la participation de Nortel aux groupes de travail IETF MPLS et VPN, permettant d'accroître l’influence de Nortel sur ces groupes de travail. Auteur de nombreuses normes d’Internet (MPLS) a l'IETF (Internet Engineering Task Force).

• A l'IEEE-SA (Association de Normalisation), élu au groupe consultatif d'entreprise pour trois mandats consécutifs de 2005-2010. Elu au Conseil des gouverneurs de l'IEEE-SA pour le mandat 2007-2008 : A développé une relation solide entre l'IEEE-SA et l'UIT en sollicitant l'adhésion sectorielle de l'IEEE-SA à l'UIT-T et à l'UIT-D. Cela a ensuite été suivi par des ateliers conjoints IEEE/UIT sur l'Ethernet opérateur, les réseaux d'accès optiques et la conférence académique de l’UIT Kaléidoscope.

Directeur des recherches universitaires et technologies avancées

• Membre du conseil de l’initiative du Massachusetts Institute of Technologie (MIT) sur un ordinateur pour chaque enfant (OLPC), et dirigeant le développement de la norme sans fil à l’IEEE (Wi-Fi Wireless mesh)

• Gestion d'une équipe de recherche en technologie de pointe (à Billerica, Ottawa, Harlow et Stockholm) axée sur le développement de premiers prototypes de protocoles IP/MPLS émergents. Beaucoup d'entre eux sont adoptés comme normes et acceptés par le marché.

Directeur de l’ingénierie des réseaux de données

• Leader de l’équipe responsable de la conception des réseaux d'opérateurs, en mettant l'accent sur l'infrastructure et les services de données.

• Participation à l'engagement d'ingénierie de réseau de données avant-vente avec plus de 30 grands clients dans le monde, obtenant un taux de réussite, de fidélisation et de satisfaction élevé.

Ingénieur principal en systèmes et logiciels

• Conception et développement de fonctionnalités logicielles (C, C++) et matérielles (mémoire, mémoire tampon et gestion du trafic) pour des produits phares de communications de Nortel (gamme de produits Passport 7K et 15K).