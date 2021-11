Maintien de la certification MSI 20000 pour le troisième cycle consécutif : l’Union Internationale de Banques confirme sa résilience financière

Après avoir été certifiée MSI 20000 en 2015 et en 2018, l’Union Internationale de Banques (UIB) s’est vue remettre, pour le troisième cycle consécutif, la certification MSI 20000 par l’organisme COFICERT – CFC, assurant que la banque continue à répondre aux exigences de la certification octroyée.

La confirmation de cette certification, sur la base des modèles d’analyse et du protocole d’évaluation de l’organisation MSI sur le référentiel MSI 20000®, reflète la solidité financière de l’UIB et sa résilience pour bénéficier d’une confiance accrue auprès de ses clients et ses actionnaires.

Le référentiel MSI 20000®, pour Market Standard Indicator® – indice 20000, qui est le standard relatif au système de management financier, est aujourd’hui régulé et diffusé par l’Organisation Suisse MSI®. La certification MSI 20000 renseigne sur la qualité de la gestion financière via la mesure de la solidité et de la performance financière d’une structure. Le standard constitue un indicateur pour les différents acteurs économiques et financiers, en quête de repère financier, à l’échelle locale et internationale.

Le processus d’évaluation de l’activité financière de l’UIB a été mené suite à un diagnostic financier complet et approfondi et a abouti à une décision favorable de certification. Les travaux ont été conduits par des experts financiers au sein de la cellule d’analyse du certificateur, avec pour support, le cahier des charges du référentiel et ses procédures, selon la norme ISO 17021®.

«En nous attribuant cette certification pour le troisième cycle consécutif, le référentiel MSI 20000®, souligne avant tout la constance de l’engagement quotidien de tous les collaborateurs de l’UIB et de la gouvernance pour asseoir et confirmer un modèle de gestion prudentielle et une certaine performance financière, et ce en dépit des conditions économiques et financières préjudiciables que traverse le monde cette année. Nous restons résolument engagés à garder nos standards et nos fondamentaux» . M. Raoul Labbe De La Genardiere

Directeur général de l’UIB «Cette distinction intervient dans un contexte économique inédit, avec des signes de fragilité source de risques et de craintes. Tout en étant fiers de ce que nous avons réalisé ensemble au sein de l’UIB, le grand défi est de retrouver le niveau de rentabilité d’avant crise. Pour cela, nous misons sur l’avenir plus qu’un retour vers le passé. C’est cela qui nous rendra maître de notre destin» .

M. Kamel Neji

Président du conseil d’administration de l’UIB

Sur la base des modèles et des schémas d’évaluation financière MSI 20000®, l’activité et la qualité financière de l’UIB est jugée, sur son secteur, conforme aux exigences de bonne gouvernance financière et s’est distinguée particulièrement par:

• Une structure saine de ses créances et la rentabilité de son portefeuille, mise en relief par le diagnostic des actifs détenus par la banque.

• La maitrise de ses risques opérationnels et la couverture satisfaisante de ses provisions techniques.

• La pertinence de ses stratégies en termes de gestion bancaire ; en témoignent ses indices d’intermédiation commerciale et la maitrise de ses charges d’exploitation.

• Une progression de ses fonds propres, lui permettant à la fois une couverture des risques et une rentabilité satisfaisante.

• L’optimisation de la gestion de sa trésorerie et de ses différents niveaux de liquidité.





- La surperformance des indices de productivité de son personnel, en adéquation avec les meilleurs standards en la matière, sur le secteur bancaire à l’échelle internationale.

- Des niveaux de rentabilité enregistrés sur les thèmes de rentabilité économique, commerciale et financière de la banque qui surperforment les standards en la matière.



La confirmation de la certification délivrée par l’organisme COFICERT, témoigne de la résilience financière de l’UIB et de sa capacité à assurer une dynamique de croissance soutenue par une expertise incontournable dans tous ses métiers.