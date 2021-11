Djerba : Des journées académiques et culturelles «Djerba interculturelle»

Par Naceur Bouabid - Le XVIIIe Sommet de la francophonie, devant avoir lieu les 20 et 21 novembre 2021, a été finalement reporté à une date qui vient d’être fraîchement arrêtée, soit les 19 et 20 novembre 2022. Qu’adviendra-t-il, donc, des nombreuses activités et manifestations prévues pour avoir lieu en marge des travaux dudit Sommet, concoctées tous azimuts par des organismes publics, des organisations de la société civile ou encore par des établissements scolaires ou universitaires ? Si les uns ont opté pour le report, les autres décident le maintien des événements programmés et comptent les organiser dans les temps prévus ou légèrement modifiés.

Tel est le cas du Festival International de Scrabble qui sera organisé, à Djerba du 13 au 17 novembre 2021, par l’Association Tunisienne de Scrabble (ASTUS), en partenariat avec l’association Djerba Développement Durable, avec le concours de la Fédération Internationale de Scrabble Francophone (FISF).Tel est également le cas du projet «Autour des Carnets d’Albert Camus», atelier d’action et de médiation autour d'Albert Camus, organisé du 28 novembre au 03 décembre par Oléa Compagnie Méditerranéenne (France) en partenariat avec la Faculté des Sciences Humaines et Sociales de Tunis, et deux établissements scolaires, en l’occurrence le lycée Ibn Arafa à Djerba et le lycée pilote de Médenine.

Le Groupe scolaire Les Nouvelles Générations, de son côté, organise, les 05 et 06 novembre, sous le parrainage du ministère des Affaires culturelles et de l’Institut national du patrimoine, les journées académiques et culturelles «Djerba interculturelle». Un tel événement est à inscrire dans le cadre des efforts consentis par l’établissement pour traduire son implication effective dans l’effort collectif associatif et pour contribuer à l’épanouissement de l’environnement culturel de l'île par l’action sur le terrain et la création d'événements académiques, artistiques et culturels.

Un panel académique regroupant un ensemble d’académiciens de renommée se tiendra au sein même de l’établissement Les Nouvelles Générations à Bousmeyel à Djerbaet portera sur des thématiques en rapport avec celle destinée au Sommet de la francophonie «Connectivité dans la diversité». Pendant deux jours se relaieront successivement Pr.Foued Laroussi, professeur de sociolinguistique et de langues en contact, à l’Université de Rouen qui parlera de «Plurilinguisme et interculturalité», Mohamed Jouili, anthropologue à l’Université de La Manouba pour discourir sur «L’anthropologie et l’interculturalité», Dr. Rachid Id Yassine, sociologue, anthropologue à l’Université Gaston Berger qui interviendra au sujet de «Les digital natives et l'interculturalisme africain: opportunités et défis», Lotfi Hamadi, fondateur et président de l’association Wallah We Can qui aura à parler de «Connectivité / interculturalité dans l’action associative», et enfin, Pr. Henry Laurens, historien, Professeur au Collège de France depuis 2003 et lauréat du prix Gobert, qui abordera la question de «La Méditerranée et l’Europe de 1750 à nos jours, complémentarité ou opposition?».Chokri Rhibi, Docteur en langue, littérature et civilisation françaises et Maître de conférences en linguistique assurera la modération des travaux de ce colloque.

Abriter les travaux d’un colloque de cette envergure et accueillir des personnalités académiques de renom, voilà qui profitera aux jeunes apprenants de l’établissement et d’ailleurs pour approfondir leur sensibilité à la réalité internationale, et qui leur permettra de les côtoyer, de prendre connaissances de leurs expériences, de leurs succès pour appréhender le monde avec beaucoup d’ambitions, d’espoir et d’optimisme.

Naceur Bouabid