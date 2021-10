Sommet du Comité ECAM Rome 2021

Le deuxième sommet du Comité européen des entreprises en Afrique et au Moyen-Orient (ECAM) organisé par Kamel Ghribi, président de l'ECAM se tiendra le 1er novembre à l’hôtel de St. Regis, à Rome.

C’est un événement collaboratif dont l’objectif primordial est de promouvoir et de développer un dialogue constructif autour du rôle de l’ECAM dans le développement du multilatéralisme dans un monde post-pandémique, les soins de santé, les partenariats public-privé, la recherche et le développement, et la stabilité économique en présence des principaux experts dans le domaine.

Lors de cet événement, Kamel Ghribi, président de l'ECAM met l’accent sur la nécessité de renforcer la coopération entre l'Europe, l'Afrique et la région MENA et l'Italie afin d’améliorer davantage les relations internationales portant sur les investissements pour répondre aux besoins, aux difficultés et aux opportunités des parties prenantes.

Par la même occasion, Kamel Ghribi, président de l'ECAM tient à remercier tous les intervenants pour leur contribution dans ce forum et a déclaré : « Il nous a fallu un an, mais nous l'avons fait ; trouver les bons partenaires pour participer à ce beau voyage afin de rendre possible un avenir durable grâce à des initiatives dans le domaine des soins de santé. Je félicite tous ceux qui se sont engagés dans cet important investissement social ».

Le dîner d'ouverture accueillera Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l'Organisation mondiale de la santé. Les sessions porteront également sur les interventions de Luigi Di Maio (ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Italie), Félix Tshisekedi (président de la République démocratique du Congo et président de l'Union africaine), Ilir Meta (président de la République d'Albanie), Mahmūd Abbās (président de l'État de Palestine), Uhuru Kenyatta (président de la République du Kenya), Salva Kiir Mayardit (président de la République du Sud-Soudan) et Tony Blair (président exécutif de l'Institute for Global Change).

Cette deuxième Edition du sommet vise à instaurer un système robuste de multilatéralisme capable de garantir une coopération durable ainsi que de surmonter l’instabilité et les changements d'alliances stratégiques dues à la pandémie mondiale.

De son coté, Kamel Ghribi, président de l'ECAM affirme l’importance de la voie du multilatéralisme permettant de remédier la carence du vaccin mondial, de développer la collaboration internationale et de répondre efficacement aux besoins des pays en développement.

Pour ce faire, des experts partageront les bonnes pratiques, les moyens et les perspectives de coopération afin de mobiliser les investissements nécessaires dans le secteur des soins de santé en vue de réaliser cet objectif mondial plus décisif.