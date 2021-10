Kaïs Saïed: Acte II

Prévisible ! La suite logique des mesures prises le 25 juillet dernier est de les adosser désormais à une petite constitution. C’est fait avec le décret présidentiel n° 2021-117 du 22 septembre 2021, relatif aux mesures exceptionnelles. A peine publié au Journal officiel, il a déclenché une avalanche de fortes contestations que les proches du président Kaïs Saïed ont vite balayées d’un revers de la main. « Viol de la constitution », « abus de droit », « concentration dangereuse de tous les pouvoirs », «autocratie » et « mainmise absolue sur l’Etat » : aucune accusation n’a manqué au concert des voix véhémentes qui se sont élevées ici et là.

Si la presse internationale s’en est indignée, de grandes puissances occidentales ont marqué leur surprise, voire leur étonnement. Dans des mises en garde à peine voilées, elles ont réitéré leur insistance à voir se clore le plus rapidement possible l’état d’exception et rouvrir la voie parlementaire. Les délégations américaines successives, ainsi que le chef de la diplomatie de l’Union européenne, s’y sont employés auprès du président Kaïs Saïed. Fait inédit, les ambassadeurs des pays membres du G7 à Tunis ont publié, dans le même sens, une déclaration conjointe rédigée sur un ton très ferme.

Démanteler un système devenu toxique

Sans doute, « le coup du 25 juillet » aura été salutaire pour débarrasser la Tunisie d’un système devenu toxique. Mais, c’est l’atterrissage qui compte le plus désormais pour transformer cet affranchissement en rampe de refonte des institutions de l’Etat, de relance économique et de bien-être.

Les amis de la Tunisie ne perdent pas espoir, tant ils croient en la transition démocratique, considèrent la situation intérieure dans son contexte géostratégique régionale et protègent leurs propres intérêts. Ils ne doivent pas cependant perdre patience. Les pressions de leurs opinions publiques sont si persistantes qu’elles les incitent à reconsidérer leurs positions et changer de ton. La désignation de Najla Bouden à la tête d’un nouveau gouvernement vient envoyer un premier signal positif.

Pays très interconnecté depuis l’aube des temps, la Tunisie est sensible à son environnement extérieur. Tant pour ses relations internationales que pour l’aide et la coopération, le commerce, les investissements et les autres flux d’échanges, elle y puise les fondements de son ancrage dans le concert des nations et les ressources de son développement.

Guetté par des sables mouvants où il risque de s’enliser, le pays est à la recherche de la rationalité tant indispensable. Fixer les repères, dater les échéances, sans s’installer dans le temps infini, et réunir les acteurs significatifs, politiques, économiques et sociaux autour d’une vision nouvelle constitue une priorité absolue.

Les effets de transmission sont immédiats

De cette vision partagée, largement communiquée et adoptée par l’ensemble des Tunisiens doit émaner, parallèlement au processus politique et institutionnel, un programme économique, financier et social.

L’enchaînement est systématique. Les effets de transmission sont immédiats. Dans un sens comme dans l’autre. La Tunisie ne saurait se réinstaller dans un pouvoir personnel absolu. Elle doit démontrer au monde qu’elle a irrévocablement rompu avec toute forme de despotisme pour s’engager pleinement dans la démocratie, le respect des droits et libertés, la primauté des droits humains et l’attachement aux valeurs universelles.

Un agenda politique clair, avec des dates précises et un programme gouvernemental structuré et priorisé sont indispensables. Pour réussir, ils doivent être fondés sur la concertation, le dialogue inclusif et l’adhésion populaire.

L’Acte II, initié le 22 septembre dernier, sans s’éterniser, doit y aboutir.