Fadhel Moussa : La pharmacienne, le Maire et la commission covid 19

Un arrêté du ministre de la santé publique du 31 mai 2021, accompagné d’un communiqué, ont porté autorisation de l’utilisation des tests rapides antigéniques SARS-CoV-2 par les professionnels de la santé et fixant les indications et les conditions de leur réalisation. Dans un communiqué du conseil national de l’ordre des pharmaciens (CNOPT), daté du 5 juin 2021, relatif aux tests rapides antigéniques, les affiliés ont été informés « qu’une clarification par le ministère de la santé de l’arrêté est nécessaire pour pouvoir l’appliquer». En conséquence, il a été demandé aux pharmacien.e.s « d’attendre que toutes les composantes du dispositif soient clarifiées et mises en place pour commencer l’application de cet arrêté » et que « le CNOPT suit cette affaire et communiquera toutes les informations nécessaires sur ce sujet ».

Depuis, plusieurs pharmacien.e.s ont entamé l’application de l’arrêté sans attendre la clarification recommandée par le CNOPT. D’autres n’ont pas consenti à le faire pour diverses raisons, notamment les conditions requises qui les mettent devant des obligations et des charges lourdes voire dirimantes. Au-delà du milieu sanitaire, la nécessité de la clarification de l’arrêté s’est aussi imposée aux maires notamment au maire de l’Ariana. C’est ainsi que, suite à la sollicitation par une pharmacienne d’une autorisation d’installation d’une tente comme extension extérieure de son officine, sans quoi elle ne pourrait faire face à la demande de plus en plus grandissante des candidats aux tests rapides, le maire s’est trouvé conduit à se pencher sur les détails de la question avant de décider. Il convient de rappeler que le code des collectivités locales habilite le maire à délivrer de telles autorisations et qu’il dispose même d’un pouvoir discrétionnaire d’appréciation. Toutefois, au vu des avis mitigés à lui soumis, il a estimé utile de soumettre cette question à l’avis de la commission régionale de la prévention des calamités et de la propagation de la covid 19 dont il est membre. Cette commission se réunit régulièrement pour suivre la situation et pour la prise des mesures appropriées aux niveaux régional et local. Cette commission est présidée par le gouverneur et composée du directeur régional de la santé, du directeur régional de la médecine préventive, des maires du gouvernorat, des représentants des forces de l’ordre, de la garde nationale, de la protection civile et diverses autres personnalités.

Lors de la réunion de la commission en date du 25 juin 2021, le maire de l’Ariana a exposé le cas qui a été suivi d’un débat qui s’est soldé par l’émission d’un avis donnant le temps au ministère de la santé et au (CNOPT) pour clarifier cette question, vu que les incidences d’une telle décision pourraient avoir des répercussions sur la santé des candidats aux tests rapides et même au delà. Cela se justifiait d’autant plus que l’arrêté et le communiqué précités précisent, au sujet des lieux des tests, qu’il s’agit « des structures sanitaires adéquates et adaptées tels que les laboratoires d’analyse, les services d’urgence des cliniques, les cabinets et les pharmacies de détail tout en respectant les mesures de biosécurité et de bio-sureté ». Sur ce dernier point la commission ne pouvait savoir si ces dernières mesures pouvaient être assurées en dehors des lieux adéquats et adaptés indiqués. Sur ce, une réponse écrite a été envoyée par le maire à la pharmacienne lui indiquant qu’en attendant la clarification de ce point par le ministère de la santé et du (CNOPT), il convient de sursoir à cette installation. Ce qui est donc attendu c’est une position officielle sur cette demande et toutes les autres similaires qui semblent être nombreuses et qu’il est possible de satisfaire avec un cahier des charges établi par le ministère de la santé et le (CNOPT) et un contrôle.

Ce « fait divers » a suscité ces derniers jours un débat citoyen et professionnel plus global sur la politique publique en matière de lutte contre la propagation de la covid 19, de ses variants et du risque d’un « été indien » en Tunisie. Il a été estimé qu’impliquer les pharmaciens et les médecins biologistes, les médecins de travail, les médecins de libre pratique et les pharmaciens d’officine constitue une avancée salutaire. C’est en effet une bonne voie pourvu que la gratuité soit assurée pour les familles défavorisées et c’est ce que nous pratiquons actuellement dans notre commune avec le concours du ministère de la santé.

Tout cela permet d’élargir la détection des personnes atteintes par la covid 19, de mieux approcher la réalité et de faire en sorte que les statistiques soient plus crédibles avec l’obligation qui pèse sur les professionnels de l’utilisation exclusive de la plateforme officielle dans la transmission des résultats des tests rapides. Cela garantit la traçabilité à laquelle le ministère est très attaché ce qui est légitime.

C’est l’amorce de la politique d’aller vers les citoyens là où ils se trouvent sur le territoire national et dans les lieux du travail. Il faut que cette voie soit renforcée et aller au-delà des tests rapides vers les PCR. Il faut aussi décider d’aller vacciner partout sur le territoire national et abandonner cette idée de centraliser la vaccination par le recours aux vacci-dromes concentrés dans la capitale ou sa périphérie.

Pour cela il faut aussi importer les quantités nécessaires de vaccins pour ne pas vivre la crainte de rupture de stock et de tout le processus. Cette condition est essentielle avec les moyens matériels adéquats et avec les ressources humaines à retenir et à renforcer qui méritent d’être boostées et encouragées. Cela doit être la priorité des priorités de notre politique nationale nous ne le répéterons jamais assez. Nous sommes dans l’existentiel.

Fadhel Moussa

Maire de l’Ariana

Annexe :

L’arrêté du ministre de la santé du 31 mai 2021

Le communique du ministre de la santé

Le communiqué du conseil de l’ordre des pharmaciens du 5 juin 2021.

https://sauve.tn/2021/06/06/reglementation-relative-aux-tests-rapides-antigeniques-sars-cov-2/



http://www.santetunisie.rns.tn/images/docs/dcision-032.pdf