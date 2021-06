Inauguration officielle du lycée du Groupe Scolaire René Descartes par l’Ambassadeur de France en Tunisie

Le Groupe Scolaire René Descartes (GSRD), groupe d’établissements d’enseignement privé à programme français, homologué par l’AEFE (Agence pour l’enseignement français à l’étranger), à Tunis, a officiellement inauguré le 2 juin 2021 son lycée, situé dans le quartier d’Ennasr 2 à Tunis, et principalement sa nouvelle extension entrée en fonction au début de l’année scolaire.

Cette inauguration s’est faite en présence de l’Ambassadeur de France en Tunisie, M. André Parant, qui conduisait une importante délégation venue visiter les installations de l’établissement, notamment ses équipements sportifs et artistiques et également la nouvelle web radio lancée par les élèves du lycée.

M. Parant s’est dit « impressionné par ces espaces pédagogiques et de vie scolaire de très haute qualité qui sont mises à disposition des lycéens et des lycéennes et de leurs enseignants », estimant que « le groupe scolaire René Descartes est devenu aujourd’hui une référence pour tous ceux et celles qui ambitionnent rejoindre le réseau homologué en Tunisie ».

Evoquant le plan de développement de l’enseignement français à l’étranger lancé en 2018, il a déclaré que la Tunisie est le seul pays où les objectifs seront atteints d’ici 2030 grâce aux partenaires locaux.

L’ambassadeur était accompagné notamment de la Consule générale de France en Tunisie, Isabelle Fradin-Thirode, de la directrice de l’Institut français de Tunisie, Sophie Renaud et du Conseiller pour l’enseignement scolaire AEFE en Tunisie, Dominique Maillard.

A l’occasion de cette inauguration, Mme Dhouha Sellaoui, Présidente-directrice générale du Groupe Scolaire René Descartes, a rappelé que « l’inauguration du lycée marquait une nouvelle étape après l’homologation de tous ses établissements sur l’ensemble des cycles scolaires à partir de l’année scolaire 2020-2021 ».

Cette homologation atteste de la conformité aux principes, aux programmes et à l'organisation pédagogique du système éducatif français.

Depuis sa fondation en 1993, sous la houlette de Mme Hayet Smida, le Groupe s’est fixé de hauts niveaux d’exigences et s’applique à former et à responsabiliser les futurs citoyens dans l’application au quotidien des valeurs humanistes et universelles.

Actuellement, 2400 élèves sont inscrits dans les établissements du Groupe, répartis sur 4 sites (à Ennasr 2 et aux Berges du Lac 2), qui comptent plus de 150 enseignants et 331 employés.

Il est à rappeler que le taux de réussite au Brevet a été de 95% lors de la dernière session et celui du Baccalauréat de 99% avec plus de 70% de mentions dont 26% de « très bien ».