Galactec annoncée vainqueur du Challenge lancé par Tunisie Telecom et Go-Ventures

Tunisie Telecom en collaboration avec Go-Ventures, le fond tech de Go Malta a lancé en février un challenge au profit des start Up tunisiennes autour des “services à valeurs ajoutées”.

Go Malta, filiale de Tunisie Telecom, est le premier opérateur quad-play à Malte qui fournit des services mobiles, fixes, Internet et TV à plus de 500 000 clients ainsi que des services Cloud, Roaming, Data Networking, Business IP et des services managés pour les entreprises.

L’opérateur tunisien réaffirme ainsi sa volonté à soutenir la croissance des jeunes dans l’écosystème en ouvrant ainsi aux Start-up tunisiennes labellisées cible de ce challenge, une perspective internationale et un accès au marché européen.

En effet, le Label représente la clé d'accès à l’univers Start Up Act permettant à la Tunisie d’être un pays propice aux Startups à la croisée de la Méditerranée, de la région MENA et de l’Afrique.

Suite à un examen de proposition, 5 Start Up finalistes sélectionnées pour pitcher leurs idées:

• Kiwi Software (Software innovants pour les PMEs : facturation, CRM, Gestion RH)

• Galactech (e-sport & gaming aggregation)

• Historiar (VR/AR appliquées au tourisme culturel (avec l’utilisation de l’IA))

• Tledger (Fintech (paiement digital, crowdfunding, identité digitale))

• UTIK (Monétisation de l’expérience client digitale en utilisant l’IA pour offrir de nouveaux produits)

Le vendredi 23 avril 2021, M. Samir Saied, Président-Directeur Général de Tunisie Telecom et Président de GO plc ouvrait le pitch lors de la cérémonie de clôture de ce challenge. Le jury de la compétition était constitué de M. Antonio Ivankovic et M. Arthur Azzopardi, représentants de Go Malta et Dr. Rim Belhassine Cherif, Directeur Central de l’Innovation et de la Stratégie et responsable de la Transformation Digitale au sein de Tunisie Télécom.

A l’issue d’une délibération, le choix a finalement porté sur Galactech qui bénéficiera ainsi de 10.000 DT offerts par Go Malta, l’opportunité d’avoir son produit examiné et validé par GO Malta sur les plans commercial & technique et finalement un investissement de Go-Ventures allant jusqu’à 100.000 DT.

A toutes les Start Up qui ont raté cette occasion, restez attentives car d’autres challenges portant sur d’autres sujets d’actualité seront lancés par Tunisie Telecom dans les temps qui viennent.