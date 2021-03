Gestion des pandémies et création du Haut Conseil Scientifique One Health

Pr Hafedh Abdelmelek - Le concept « One Health » ou « une seule santé » est une entité du concept One Nature One Emotion One Health & Harmony (Abdelmelek et al, 2020 ; 2021), est mis en avant depuis le début des années 2000 et surtout durant la présente pandémie Covid-19. La prise de conscience de l’importance de l’enseignement et de la compréhension des zoonoses contribuera à mettre l’accent sur la présence des liens étroits entre la santé humaine, la santé animale et la santé de l’environnement dans le cadre de l’écologique globale. Le concept vise à promouvoir une lecture analogique de la nature et soutenir les approches pluridisciplinaires dans le domaine biomédical et environnemental.

La majorité des maladies humaines infectieuses sont d’origines animales. La lecture historique des pandémies, comme la covid-19, les virus Ebola, la grippe aviaire ou encore le Sida, met en commun la composante animale dans l’étio-pathogénie des maladies humaines. Le nombre d’épidémies au niveau mondial a augmenté suite aux chevauchements des différents biotopes et interfaces: biotopes sauvage, domestique et urbain ce qui a poussé les cliniciens et les scientifiques de proposer un accord One Health entre OMS, OIE et FAO.

1. Le concept One Health

La santé humaine, animale, et environnementale est la règle et la maladie est l’exception. Il faut former les différents acteurs de la santé pour travailler dans le domaine de la promotion de la santé au sens physiologique et non pas au sens pathologique. La pathologie doit être un processus accidentel non lié à une vie normale en harmonie avec les différentes composantes (Nature, végétaux, animaux, Homme). Le clinicien doit protéger le capital santé et éviter le basculement des systèmes biologiques en direction du développement des maladies. Dans ce contexte, le principe de l'approche One Health trouve ses lettres de noblesses dans la gestion de la pandémie Covid-19.

Conformément au concept One Health, la santé ne se découpe pas en tranches; santé de la nature, santé des végétaux, santé des microorganismes, santé des animaux, et santé de l’Homme. Le concept One Health propose de faire travailler ensemble les différentes institutions: Ministère de l’Environnement, Ministère de l’Agriculture et de la Pêche et des Ressources hydrauliques, Ministère de la Santé (Animale & Humaine), Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, les Think Tank et les les agences de l’ONU. Il faut créer un consortium de métiers exerçants dans le domaine de la santé, de la Nature, et de l’Environnement: médecins, médecins vétérinaires, biologistes, mathématiciens, ingénieurs, scientifiques, philosophes, artistes…etc.

L’actualité de la Covid-19 et la présence du SARS-CoV-2 dans les eaux usées et l’environnement vient conforter la nécessité d’une telle approche One Health. Le Danemark a procédé à l’abattage de la totalité des visons d’élevage contaminés par le SARS-CoV-2 sur son sol, soit 15 millions de bêtes. La raison est une mutation du coronavirus détectée chez ces animaux et transmise à une douzaine de personnes. La lutte contre la pandémie va donc bien au-delà de la médecine humaine. Selon le concept One Health l’estimation du coût de la non qualité en sciences biomédicales et de la nature est plus important : ’le coût de la prévention et de la réduction des risques de pandémies est nettement inférieur au coût de la réponse à ces pandémies.

L’approche One Health s’applique à la conception et la mise en œuvre de programmes, de politiques, législations et travaux de recherche pour lesquels plusieurs secteurs communiquent et collaborent en vue d’améliorer les résultats en matière de santé publique. Sur le plan national, il faut toujours impliquer les académiciens, les experts, les différents acteurs dans la résolution des crises sanitaires, sociales, économiques…etc. La présente démarche aide à mieux appréhender, anticiper et gérer l’irruption de nouvelles crises sanitaires, sociales, et économiques…etc et surtout impliquer tous les Think Tank du pays et surtout rendre l’administration perméable au savoir à l’image des pays développés.

2. Importance de l’anticipation dans la gestion des pandémies

La vision One Health est rarement adoptée par les décideurs, comme l’a mis en lumière la gestion chaotique de la pandémie de la Covid-19. Alors que l’émergence de nouvelles pandémies d’origine zoonotique avait été maintes fois prédite par la communauté scientifique. Dans la vision « One Health », la pandémie induite par le SARS-CoV-2 est la conséquence directe et prévisible de la mondialisation.

L’approche One Health appelle à renouveler notre vision de la santé. Cela commence par la reconnaissance de l’interdépendance du bien-être des êtres vivants et de leurs écosystèmes réciproques. La santé est un état de bien-être global partagé par les hommes, les animaux et les écosystèmes. La santé, vécue par chacun et partagée par tous, est une priorité pour les populations du monde. L’approche « One Health » invite à réfléchir aux liens entre la biodiversité, reflet d’un écosystème en bonne santé, et les santés humaine et animale. Ces liens sont tangibles dans le domaine de la nutrition : la biodiversité est essentielle à une production agricole variée et durable qui permet des régimes alimentaires riches en nutriments.

3. La mise en œuvre du concept one Health

One Health ou « une seule santé » est une approche intégrée de la santé qui met l’accent sur les interactions entre les plantes, les microorganismes, les animaux, les humains et leurs divers environnements et surtout l’eau. Le concept One Health a pour but d’améliorer la santé et le bien-être grâce à la prévention des risques et l’atténuation des effets des crises qui proviennent de l’interface entre procaryotes-eucaryotes et leurs écosystèmes. Le concept One Health vise à rendre le globe plus sûr, en renforçant les capacités des scientifiques et des cliniciens à prévoir, détecter et répondre aux épidémies comme la Covid-19. Compte tenu des enjeux sanitaires, économiques et environnementaux liés à l’émergence et la réémergence de certaines pathologies dont les zoonoses en Tunisie et dans le monde, il y a intérêt à renforcer la collaboration multisectorielle entre la santé humaine, animale, et végétale et les autres secteurs de l’environnement.

Le concept One Health doit favoriser l’émergence des modules d’enseignement des sciences des Interfaces (végétaux, microorganismes, animaux et végétaux) dans les Universités des Sciences et des Lettres, les Ecoles d’Ingénieurs, les Ecoles de Médecine Vétérinaire, et les Facultés de Médecines. La présente démarche nécessitera un plus grand engagement politique et surtout un décloisonnement entre les différents secteurs du développement.

L’urgence qui accompagne la gestion de la pandémie Covid-19 nous oblige:

• La Création du Haut Conseil Scientifique One Health en Tunisie, qui aurait pour vocation de chapeauter l’ensemble des acteurs et des disciplines biomédicales et naturelles.

• Restructurer la formation biomédicale et de la nature selon le concept One Health.

• Institutionnaliser le concept One Health.

• Fusionner tous les acteurs de la santé dans un seul Ministère qui œuvre à la promotion de la santé et non pas de la pathologie.

Pr Hafedh Abdelmelek

Université de Carthage, Faculté des Sciences de Bizerte, Tunisie

Académie Tunisienne des Sciences, des Lettres et des Arts, Carthage, Tunisie