Lancement du nouveau site web benjannetandco.com

Le joaillier – horloger de luxe BEN JANNET & CO vient de lancer son nouveau site internet benjannetandco.com. Un site web-to-store qui reflète les valeurs et l’image premium de l’enseigne de luxe, valorise les collections de la marque Ben Jannet & Co et celles de ses marques partenaires et offre aux visiteurs du site une multitude d’informations sur les articles proposés par la maison.

Entièrement responsive, le nouveau site benjannetandco.com a pour objectif d’offrir une expérience client digitale exceptionnelle grâce à :

• Un design intuitif et inspirant.

• Une arborescence et une organisation de l’information bien structurée ainsi qu’un module de recherche performant facilitant toute recherche grâce à un mot clé en quelques clics.

• Une interface adaptative avec la même efficacité sur ordinateur, tablette ou mobile. Les pages s’ajustent, se redimensionnent et se déplacent automatiquement selon la résolution de l’écran et le support utilisé.

• Un catalogue en ligne de tous les modèles des collections BEN JANNET & CO et de ses marques partenaires magnifiés par des photos ultra-réalistes et une description détaillée offrant aux visiteurs du site un rendu parfait.

• Une partie dédiée à l’actualité de l’univers de la joaillerie et de l’horlogerie pour faire découvrir aux visiteurs du site les secrets de ce monde. Conseils et suggestions de la maison n’en manquent pas.

« Nous souhaitons apporter encore plus de services à nos clients à travers ce site web, en mettant à leurs disposition une plateforme performante et ergonomique où la recherche d’information est facilitée ce qui leur permet d’identifier en quelques clics l’article dont ils ont besoin et de rendre ainsi le processus d’achat plus simple et agréable » Souligne Monsieur Faouzi Ben Jannet, General Manager de Ben Jannet & Co.

Design épuré, look moderne, approche responsive web design, le tout nouveau site web de la maison Ben Jannet & Co est à consulter dès maintenant à l'adresse : www.benjannetandco.com.

Service De Presse

Pour plus d’informations sur Ben Jannet & Co, veuillez nous contacter : + 216 71 860 475