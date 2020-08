Raouf Najar : Hamadi Agrebi, le virtuose

Tout au long d’une brillante carrière de 26 ans au sein du Club Sportif Sfaxien et de l’équipe nationale, Hamadi Agrebi avait toujours fait montre non seulement d’un talent exceptionnel, mais aussi d’une modestie exem¬plaire. Ses prouesses sur le terrain, comme sa gentillesse légendaire lui ont permis de gagner le coeur de milliers de fans. Pour lui rendre hommage, un ouvrage collec¬tif vient de lui être consacré. L’auteur, notre confrère Mohamed Kammoun, y retrace son parcours et recueille de nombreux témoi¬gnages. En bonnes feuilles, les témoignages de Me Raouf Najjar et Dr Mohamed Aloulou, deux enfants du CSS et deux anciens ministres de la Jeunesse et des Sports.



Le plus doué de tous



Kristic, l’entraîneur qui l’a découvert, un homme exigeant et puriste jusqu’au bout des ongles, ne put s’empêcher de dire lorsqu’il le vit jouer : « Mais que vais-je donc lui apprendre ?».

Agrebi savait en effet tout faire. A 13 ans, déjà, il attirait la grande foule qui venait très tôt le matin admirer les exploits de ce jeune prodige. Aujourd’hui, encore, le public va au stade pour lui et vit dans l’attente furtive d’un instant privilégié, d’une lumière jaillissante des pieds de cet artiste à l’inspiration si féconde.

Dans un jour de grâce, Agrebi est éclaboussant de génie, réinvente sans cesse ses oeuvres d’art. Indicible est alors le bonheur du puriste au spectacle de tant de créativité et de facilité insolente.

C’est qu’il est incontestablement le plus doué de tous. Un joueur à part qui tutoie la qualité. Quand il le veut. Lorsqu’il est inspiré. Mais il ne l’est pas toujours. Comme la plupart des artistes, il rechigne à l’ouvrage. Il se contente d’être le plus fort.

Et n’a jamais voulu devenir le plus grand. Peu étonnant alors qu’il a longtemps refusé la sélection et refusé l’offre alléchante d’un grand club français. Les gens regrettent son irrégularité. Mais lui, peu dévoré par l’ambition, évolue au gré de l’inspiration. C’est un amateur qui n’aspire qu’à une vie tranquille, sans soucis, faite de gaieté et de joies toutes simples.

Raouf Najar