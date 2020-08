Mechichi a tranché : Pourquoi s’est-il résolu à former un gouvernement de compétences totalement indépendantes

Alors que de nombreux Tunisiens ne demandent rien de plus que de l’eau à boire, persister dans le jeu stérile des tiraillements partisans ne fait que creuser davantage le gap qui sépare la classe politique du peuple. Hichem Mechichi en a tiré la conclusion. Point de réponse effective aux revendications urgentes des Tunisiens sans recours à des compétences avérées, totalement indépendantes des partis politiques et de leurs agendas, pleinement dévouées, de toutes leurs énergies, aux priorités pressantes. C’est "un gouvernement d’accomplissement économique et social" que Mechichi s’est résolu à former et soumettre à l’aval du Parlement.

Les indicateurs fort clignotants au rouge ne font que le conforter dans son analyse. Avec une croissance négative d’au moins 6,5%, un taux d’endettement extérieur de 86% du PIB et un taux de chômage de 19%, la Tunisie sombre dans une descente accélérée aux enfers économiques et sociaux. Désenchantés après tant de fausses promesses, les Tunisiens ont perdu confiance dans les partis et la classe dirigeante hissée aux commandes. Place alors, à un exécutif compétent et efficient, se décide Hichem Mechichi, avec pour mission urgente de faire face à cinq grandes priorités.



1. Mettre fin à l’hémorragie qui fait saigner les finances publiques

2. Préserver les acquis du secteur public

3. Assainir le climat des affaires

4. Lutter contre l’érosion du pouvoir d’achat

5. Renforcer le soutien aux populations défavorisées.

La réalisation de ces cinq objectifs hautement prioritaires, Hichem Mechichi compte s'y atteler dans le respect de la primauté de la loi, avec le soutien des partis politiques, des organisations nationales et des élus de la nation, en toute proactivité avec tous les acteurs significatifs, et sous le contrôle de l’ARP. Au passage, il n’omet pas de rappeler que les partis et leurs députés auront toujours un rôle à jouer dans une démocratie. Mais, Mechichi semble les inviter à une trêve de gouvernement pour remplir une tâche non moins importante celle de soutenir la future équipe tout en la supervisant.

En cinq minutes, lors d’une déclaration à la presse, lundi en fin d’après-midi, à mis chemin de la période d'un mois qui lui est accordée, Hichem Mechichi a livré la conclusion de ses consultations et révélé son choix pour la constitution de son gouvernement. Un diagnostic perspicace qui l’autorise à une conviction résolue : compétence, indépendance et opérationnalité immédiate pour relever immédiatement d’immenses défis. C’est aussi, selon lui, le choix indispensable afin de garantir un minimum de stabilité gouvernementale à même de répondre à des urgences très fortes et faire face à des dangers redoutables.

Quelle sera la réponse des partis politiques et de leurs députés à l’ARP ? Hichem Mechichi a certainement sondé les différentes opinions. Des réticences ne manqueront pas à se manifester. Mais en prenant à témoin l’opinion publique qui a totalement rejeté les partis, il renforce ses chances pour emporter l’investiture du Parlement.