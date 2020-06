Humeurs déconfinatoires d’un ex confiné …

Ce 4 Juin restera dans les mémoires! Après presque deux mois on pourra s’assoir à la terrasse d’un café savourer un expresso! Cet acte si simple était devenu un rêve pour de nombreux parmi nous…. Et pendant toute cette période d’enfermement imposé par un virus venu d’ailleurs, notre planète, elle ne s’est pas arrêtée de tourner et en a même profité pour se refaire une santé et retrouver sa joie de vivre: la couche protectrice d’ozone s’est reconstituée, les animaux ont reconquis leurs espaces perdus, la pollution humaine s’est faite rare, de nombreux sites pollués ont retrouvé leur vigueur et on dirait même que la Nature en a profité pour se déconfiner pendant notre confinement! Ces événements confinatoires ont coïncidé avec l’arrivée du mois saint de Ramadan durant lequel mes longues journées se suivent et se ressemblent: Après un réveil tardif et une activité réduite suivie d’une rupture de jeune marquée par la distanciation sociale, je dégustais un café turc en savourant les pérégrinations en toute impunité de Ouled Moufida dans l’univers de la malversation humaine, feuilleton qui prêche toutes les formes de l’interdit marqué par un Audimat élevé et une certaine détestation inavouée…

Sacrée ingratitude qui se reflète dans le comportement humain que cette coronarisation a révélé et mis au grand jour! Faut-t-il rappeler à tous ceux qui font du gigotage politique et particulièrement ceux qui sont atteints du virus de la politique qu’ils doivent savoir que le virus lui ne fait pas de politique! Il est tellement égalitaire et démocratique qu’il a condamné tous les terriens à être enfermés, confinés, et ce sans les juger et même les condamner ni ternir compte de leur catégorie sociale ! Et malheur à ceux qui ne l’ont pas compris et hélas ils sont légion…… ceci nous a amené à proposer de faire un tour covidien aussi bien auprès des grands que des petits de cette planète:

L’Américan Drame du Corona: Pour ne pas se disperser dans la suite de ce papier je m’arrêterai à la date butoir du 3 Novembre soit dans 180 jours, pourquoi me direz-vous? Les élections américaines pardi ! Et de l’eau peut couler sous les ponts de la Medjerda en 6 mois! Cette période pourra être marquée par la propagation du virus et par un déferlement d’experts de toutes natures qui expliqueront le tout et son contraire sans apporter d’argument plausible sur l’origine et les mutations de cette petite bête dite chinoise. Ce corona après avoir fait des ravages en Asie commença par envahir l’Europe ou ce qu’il en reste; s’en est allée prospérer aux USA ou en quelques jours en fit le leader en matière de dégâts, une manière comme une autre d’atteindre son American Drame! Que voulez vous, on est le chef ou on l’est pas! Et comme il lui fallait trouver un coupable ; à l’image du cowboy vieillissant, le patron de la Maison Blanche a pointé le doigt sur le chinois de service!

Le mur de l’espèce et celui de l’espace chinois: J’ai essayé de comprendre le pourquoi de la chose et comment ce virus aurait franchi le mur de l’espèce en passant par le pangolin un animal bien chinois avant de se disperser dans la nature et empêcher presque la terre de tourner ! Ras, No body Know…. Et je reste convaincue que la réponse est et restera économique: faut il rappeler que cela fait des années que tout ou presque est fabriqué en Chine à l’image de 90% des médicaments; Imaginez que vos névralgies et maux de tête dépendent du bon vouloir de Pékin et je ne parle pas des puces et autres petites bêtes électroniques, d’ ailleurs c’est simple sans les chinois je n’aurai jamais pu écrire ce papier! Y a de quoi tomber malade rien que de le savoir, mais qui me soignera et avec quels médicaments? Alors si tout est fabriqué en Chine pourquoi pas les virus!

Décompte économique macabre Je ne le répéterai pas assez, il y a l économie, il y a le pétrole, il y a le social et surtout il y aura les fameuses élections précitées alors que pendant ce temps-là, cet immonde et invisible virus fait disparaitre en moyenne 2000 électeurs américains par jour. Dans cette nouvelle guerre silencieuse qui déjà a fait plus de morts que la guerre du Vietnam - 58209 américains y furent dénombrés- l’hécatombe a déjà dépassé les 100 000 américains si on tient compte des chiffres des guerres de Corée, d’Irak, Afghanistan,….. De ce fait faut-il imaginer une quelconque stratégie macabre chinoise en vue de perturber les élections américaines de Novembre prochain comme cela aurait été le cas pour les précédentes qui auraient eu une autre vie russe…..

La distanciation sociale et le pouvoir en Tunisie: Devant ces luttes au sommet où nous ne sommes que simples spectateurs impuissants, revenons sur terre et regardons autour de nous ou le confinement n’a pas freiné les ardeurs de ceux qui sont atteints du virus de la politique; politique qui se joue sur un terrain aux limites bien déterminées: Carthage, La Kasbah, Le Bardo et….. Mont plaisir!, et il s’en passe des choses sur ce domaine ou la distanciation sociale n’est pas toujours de mise!

Carthage caracole tout seul en tête à l’image d’un Lucky Luck qui se bat contre des Daltons de diverses natures et qui constate des évidences comme le célèbre «ce n’est pas des couffins qu’on veut c’est du travail» et qui détient en main « Le Full de Valets » sans pour autant révéler ses cartes comme d autres étalent leur confiture de savoir…. A la Kasbah, une armée mexicaine navigue à vue sur une mer agitée et cherche son Nord à l’aide d’une boussole désamiantée et fait tout et son contraire au gré des humeurs facebookiennes…… Quant au Bardo, la situation se résume en une seule phrase: la distanciation sociale avec Montplaisir n’existe pas ! La on ne peut qu’espérer les effets d’une covidisation assurée!

Hors de ce microcosme virus par la politique, la société civile veille au grain et réagit au quart de tour, elle sauvera le Capitole des attaques effrénées et répétées des nouvelles oies de Constantinople et de leurs pauvres harkis qui se cherchent un a Libye bien erdoganisé qui malheureusement semblent ne rien comprendre au sens de l’histoire qui avec un grand H semble elle aussi émettre des virus aux effets incurables! Et pour conclure j’espère qu’assez vite on se dise Covid dalenda est……

Ibtissem