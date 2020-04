Nomination de délégués et de gouverneurs sur proposition de partis politiques : Et l’indépendance de l’administration?

La moindre concession sera fatale ! Les désignations à tout échelon de l’Administration centrale, comme locale et régionale, ou aussi dans la fonction publique, ne relèvent pas des cadeaux : elles ne doivent obéir qu’au mérite et à la compétence. Plier ou résister aux partis : Elyès Fakhfakh, soumis à rude épreuve dans la nomination de nouveaux délégués et gouverneurs, risque de se retrouver dans l’œil du cyclone. En aucun cas, il ne doit guère rater l’occasion pour faire prévaloir le principe de la compétence et de l’indépendance. Quel qu’en soit le prix ! Ces fonctions sont d’autant plus stratégiques alors que doit s’opérer le transfert des pouvoirs en application du Code des Collectivités et s’annonce l’élection conseils régionaux qui seront appelés à assumer d’importants pouvoirs décentralisés.



Éclairages.

Décidément, les vieux démons reprennent du service ! Alors que le corps formé de délégués, premier-délégués et gouverneur est appelé à incarner de plus en plus son indépendance de toute allégeance partisane, le voilà de nouveau au centre des convoitises. Sous la pression des partis politiques avides de se partager le gâteau et de distribuer des prébendes à leurs adeptes et affidés, le chef du gouvernement, Elyès Fakhfakh est l’objet d’un harcèlement continu. Chacun y va de ses listes, faisant le siège de la Kasbah, vantant les mérites beaucoup plus supposés que réels de leurs candidats.

Soucieux de boucler sa « ceinture politique », Fakhfakh, comme certains de ses prédécesseurs, marche sur un fil de rasoir. Ne pouvant pas résister fortement à cette déferlante, il essaye sans doute de réfléchir à la dose minimum qui suffirait en une première gorgée pour amadouer ses partenaires et satisfaire leurs appétits. Quel que soit le niveau de concessions à faire, l’erreur sera aux lourdes conséquences.

Souvenons-nous : la feuille de route donnée en mandat par le Dialogue National en décembre 2013 à Mehdi Jomaa, le chargeant de former un gouvernement d’indépendants stipulait fermement l’annulation de toute nomination partisane. Cette consigne en oukase répondait en fait à une revendication unanime des forces démocratiques accablées par l’ampleur des dégâts : tous les rouages de l’État étaient alors infestés, depuis fin 2011, par des intrus et des reconvertis à la compétence et l’intégrité sujettes à caution. Non seulement l’Administration a été privée des qualifications requises, mais plus encore, elle a été obérée par les boulets de l’ignorance de nombreux bras cassés, beaucoup plus portés sur la jouissance du pouvoir et de son lucre, que capables d’apporter la moindre valeur ajoutée pourtant tant escomptée.

Autant que possible, Mehdi Jomaa s’y attellera, marquant des points significatifs au niveau de la première couche. Prenant son relais en 2015, Habib Essid, sollicité par Nidaa Tounès vainqueur des élections de novembre et décembre 2014, pratiquera en bon agronome un système de goutte-à-goutte. L’irrigation sera étendue à Ennahdha, mais aussi, à l’UPL de Slim Riahi, et à très moindre débit, à Afek Tounès. Son successeur, Youssef Chahed, agronome lui aussi érigera ce système en art raffiné. Il s’en servira tout au long de son record des trois années de longévité à la Kasbah.

Tout dépendra donc de la conception que se fait Elyès Fakhfakh de l’État. Un État fort, fondé sur des institutions solides et une administration compétente et indépendante, ou le règne des partis dominants. Alors que le post-Covid-19 impose partout dans une totale reconfiguration…