Karim Sethom: Comment le confinement a modifié notre mode de vie ?

Stephen Hawking éminent physicien théoricien disait: «L’intelligence c’est la capacité de s’adapter au changement.»

Plusieurs d’entre nous pensent déjà à «préparer l'après crise COVID 19». Personnellement j’ai l’intime conviction que « l'après » ne pourra pas véritablement être un strict retour à la situation d'avant.

En Tunisie comme partout ailleurs dans le monde, la période de confinement sera-t-elle un laboratoire pour un nouveau mode de vie mais également une nouvelle économie ?

Le potentiel de développement de «l’E-commerce»

Nous pouvons imaginer que certaines habitudes de consommation pourraient subsister telles que « l’E-commerce » de produits agroalimentaires ou d’équipements informatiques. Cela permettra un gain en temps, une baisse du niveau de stress et une diminution des transactions en espèces par la substitution des paiements électroniques.

La mise place est tellement facile qu’en France, Ollca une plateforme en ligne propose un concept en 48 heures à 400 commerçants de proximité dans 17 villes, qu'ils soient boulangers, bouchers, épiciers, ou traiteurs. Cela comprend la création de la boutique en ligne du commerçant, l'intégration de ses références, la séance photo et l'imprimante connectée qui délivre le ticket attestant le règlement par le client et le détail de sa commande.

Des secteurs réglementés en France comme les officines de pharmacie rejoignent sans rechigner ce modèle économique, grâce à l’application sur mobile mon AppliPharma les clients déposent leurs ordonnances en ligne et sont en mesure de récupérer leurs médicaments dans leurs voitures en stationnement.

En Tunisie le groupe public d’entraide sur Facebook « On s’est fait livrer pour vous en Tunisie » crée en février 2020 regroupe déjà plus de 16 000 membres, on y trouve les liens de sites de livraison à domicile de grandes surfaces, mais également ceux de vendeurs de légumes et fruits, de fournitures de bureau ou même de jouets.

Dans ce groupe, des consommateurs s’échangent des avis sur la qualité des produits ou sur le budget alloué pour un panier optimisé de fruits et de légumes.

Nous sommes passés à une nouvelle vie en communauté en mode digital, qui permet un accès immédiat à une information validée par de nombreux consommateurs. Là où les vendeurs malhonnêtes sont blacklistés sur les réseaux sociaux et où les offres font l’objet de notifications instantanées.

Le télétravail transformera l’entreprise et la vie des employés

A l’instar de la révolution digitale de notre mode de consommation, ce phénomène n’épargne pas le monde du travail.

Il est indéniable que l’expérience forcée du télétravail, pourrait constituer un tremplin en Tunisie pour un nouveau mode d’organisation du travail, poussé par des startups innovantes dans une économie de plus en plus digitalisée.

Le télétravail pourra à lui seul garantir pour l’homme et l’entreprise:

• Une meilleure qualité de vie et une plus grande productivité au travail en lien avec moins de fatigue et plus de responsabilité.

• Un horaire plus flexible et la possibilité de consacrer plus temps à d’autres activités de développement personnel et de sport

• Une économie des frais de restauration et de coûts de transport vers le lieu de travail.

• Un effet important sur l’urbanisme en réduisant la tendance à vouloir loger au niveau des cercles concentriques au tour des pôles administratifs, ce qui pourrait réduire le coût d’acquisition et de location des habitations.

• Une opportunité pour réduire les surfaces de bureaux des entreprises donc de diminuer les dépenses de location, d’énergie et de maintenance.

• Une réduction des embouteillages et des émissions de gaz grâce à l’utilisation de moins en moins fréquente de la voiture.

Cependant, demeure la crainte que le télétravail puisse être un facteur qui accentue les inégalités sociales car si les cadres en confinement ont pu maintenir leurs activités des fois dans des conditions conviviales, une grande partie des ouvriers ou des petits métiers se sont retrouvés au chômage ou ont dû prendre des risques sanitaires pour continuer leurs activités.

Quelles leçons à retenir?

Indéniablement, la planète nous envoie un signal fort pour mettre en place un capitalisme plus humain, où un mode de travail plus structurant sera porté par un esprit de responsabilité et de liberté.

Le profit ne sera pas uniquement pécuniaire mais également dans la valorisation du bien-être de l’homme au travail, dans la préservation de notre écosystème, dans le maintien de l’équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle et dans le contrôle de notre mode de consommation.

Une expérience brutale de quelques semaines va peut-être nous apprendre à mieux vivre comme on ne l’a jamais voulu le faire durant des décennies.