BH Assurance lance son nouvel espace client digital et unifié

Forte de son renouveau à la suite de son rebranding opéré il y a quelques mois, BH Assurance s’inscrit davantage dans une réelle transformation digitale pour accompagner ses clients en toute situation. Aujourd’hui plus que jamais, les internautes ont besoin de consulter et échanger leurs données directement en ligne. C’est à cette occasion que BH Assurance décide de lancer le nouvel espace client digital WinInti disponible sur le site Web et en application mobile, 7J/7 et 24h/24.

BH Assurance mise sur le 100% digital

Depuis le début du confinement, le numérique est une véritable issue de secours pour nombre d’internautes et d’entreprises en Tunisie. De nombreuses initiatives ont vu le jour afin de faciliter le quotidien des Tunisiens et réduire un maximum leur déplacement.

C’est dans ce cadre que BH Assurance se mobilise pour soutenir et accompagner ses adhérents, professionnels ou particuliers durant cette période de confinement. Sa mobilisation se décline ainsi en 3 actions fortes :

● depuis le 30 mars, une nouvelle rubrique du site Internet est dédiée aux informations les plus importantes relatives au Corona Virus pour rassurer les internautes

● à partir du 4 avril, des sessions live "Allô Docteur" seront organisées sur Facebook tous les 15 jours avec le Dr Makrem Ben Mbarek qui répondra en direct à toutes les interrogations des internautes

● à partir du 31 mars, tous les adhérents de BH Assurance, particuliers et professionnels, pourront accéder à leur nouvel espace client WinInti.

La relation client digitalisée

Le client peut, via son PC, son smartphone ou sa tablette, accéder à son espace client intégralement en ligne, en quelques clics, en toute sécurité 24h/24 et 7j/7 et profiter de tarifs très compétitifs. WinInti permet ainsi, en temps réel, de consulter via l’espace client les différents contrats, de suivre les règlements de sinistre, les soins de santé, le portefeuille d’assurance et bien d’autres actions directement ligne. Le paiement en ligne, tout produit confondu, ainsi que la gestion des réclamations seront également disponibles sur l’espace client Web & Mobile.

Pour la 1ère fois en Tunisie, les internautes auront également la possibilité de recevoir un devis pour l’assurance automobile en quelques minutes et d’y souscrire sans avoir à se déplacer. En effet, le paiement s’effectue en ligne et un facteur vous apporte le contrat à votre domicile afin que vous puissiez le signer et qu’il soit directement retourné à l’agence la plus proche de chez vous.

Pour plus d’informations sur l’espace client, c’est par ici bh-assurance.com/espace-client-WinInti