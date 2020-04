QNB Octroie un don au ministère de la santé pour soutenir ses efforts de lutte contre le coronavirus

QNB a annoncé l’octroi d’un don au profit du Ministère de la Santé pour soutenir ses efforts de lutte contre le Coronavirus (Covid-19).

Cette contribution s'inscrit dans le cadre de l'engagement du Groupe QNB, la plus grande institution financière au Moyen-Orient et d'Afrique (Région MEA), à ancrer auprès de toutes ses filiales à travers le monde la culture de responsabilité sociale l’un des principaux piliers et une partie intégrante de sa stratégie globale.Dans la lignée de ses efforts visant à atténuer les retombées du Coronavirus et à consolider la relation avec ses clients, QNB met à leur disposition un ensemble de mesures en vue de fournir un soutien total à ses clients, comprenant le report des échéances des crédits pour une période de 6 mois pour les personnes dont le salaire est inférieur ou égal à 1000 dinars tunisiens et les entreprises impactées par la situation actuelle conformément aux circulaires de la Banque Centrale de Tunisie n° 6 et n° 7 de l’année 2020.

Ces mesures prévoient également l’octroi d’abonnements gratuits de 6 mois QNB E-Service et le doublement gratuit du plafond hebdomadaire pour les titulaires de cartes bancaires MCN et CIB, ainsi que l'annulation de la commission sur tous les retraits.

Quant aux particuliers qui ne détiennent pas de carte bancaire, la Banque leur fournira gratuitement pendant un an la carte Titanium disponible au niveau des agences QNB sur demande.

QNB Tunisie, filiale du groupe QNB, est présente sur 12 gouvernorats et dispose d'un réseau de 34 agences, dont deux agences First pour les particuliers, sises à Tunis à l’avenue Mohamed V et à Sousse, 3 agences pour les entreprises à Tunis, Sousse et Sfax et 5 bureaux de change (3 bureaux à l'aéroport de Tunis-Carthage, un bureau à l'aéroport d'Enfidha et un bureau à l'aéroport de Djerba).

Il est à noter que le Groupe QNB est présent par le biais de ses filiales et succursales dans plus de 31 pays, offrant les services bancaires les plus développés à ses clients à travers 1 100 implantations et 4 300 distributeurs automatiques de billets.