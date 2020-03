Amen Bank se mobilise et assure la continuité de ses activités face au COVID-19

Face à la situation, engendrée par le COVID-19, AMEN BANK souhaite informer ses clients et l’ensemble de ses partenaires, qu’elle a activé son plan de continuité d’activité, conforme aux standards internationaux, qui assurent la poursuite de ses activités et de ses transactions. De plus, une cellule de veille interne a été mise en place, pour intervenir rapidement, en cas de dysfonctionnement ; cette cellule est en contact quotidien avec la Banque Centrale de Tunisie. Par ailleurs, les services de support sont opérationnels et les agences AMEN BANK continuent de fonctionner de 08h15 à 12h45, pour servir leurs clients et assurer la gestion de leurs opérations, en prenant toutes les mesures de prévention.

Ainsi, Amen Bank a mis en place un plan de prévention pour assurer la sécurité de ses collaborateurs, ses fournisseurs, ses clients, ainsi que leurs familles, conformément aux instructions données par les autorités gouvernementales, avec en particulier, le renforcement des actions de nettoyage et la désinfection des locaux (des services centraux, des agences et des espaces libre-service), ainsi que des distributeurs automatiques de billets, sans compter l’installation de séparateurs en plexiglass et le traçage au sol (avec l’indication de la distance d’un mètre). Etant convaincu que le moyen le plus efficace pour lutter contre la diffusion du COVID-19 est de limiter les contacts physiques, Amen Bank a adopté, chaque fois que cela était possible, le télétravail pour ses collaborateurs.

De plus, pour faire face aux répercussions économiques et sociales de ses clients et leur éviter de se déplacer à l’agence (no human contact transactions), AMEN BANK a pris les mesures exceptionnelles suivantes :

1) La possibilité de reporter le remboursement des mensualités dues en principal et en intérêt durant la période allant du 1er mars jusqu’à fin septembre 2020, avec la modulation du tableau d’amortissement, selon la capacité de chaque bénéficiaire. Cette mesure concerne les créances courantes, des entreprises et des professionnels, classées 0 et 1, à fin décembre 2019,

2) La possibilité d’accorder de nouveaux financements, aux bénéficiaires du report, et ce, dans la limite de leurs capacités d’endettement,

3) Le report du paiement des crédits bancaires pendant une période de 6 mois, au profit des clients particuliers, dont les salaires ne dépassent pas les 1.000 dinars,

4) L’annulation de la commission de retrait interbancaire DAB, pour 3 mois renouvelables ; le retrait d’argent est gratuit sur les DAB et les espaces libre-service d’AMEN BANK,

5) La gratuité pendant six mois de la carte Sésame (pour les clients non équipés),

6) L’adaptation des plafonds de toutes les cartes bancaires d’AMEN BANK,

7) La gratuité pendant six mois de l’abonnement à @mennet (pour les clients non équipés),

8) La gratuité pendant six mois de l’abonnement à AMEN Mobile (pour les clients non équipés),

9) La gratuité pendant six mois de l’abonnement à AMENSMS (pour les clients non équipés),

10) La gratuité pendant six mois du Pack « AMEN Sénior » (pour les clients non équipés).

Conformément à ses engagements, AMEN BANK se mobilise pour assurer la continuité de son activité et apporter son soutien à ses partenaires et à ses clients.