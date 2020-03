Banque centrale : Une situation exceptionnelle en Tunisie à suivre de près

Décryptage difficile, même pour les initiés, en attendant de plus amples détails qui seraient livrés probablement ce mercredi aux entreprises. La Banque Centrale de Tunisie affiche les indicateurs actualisés et décide de baisser le taux d’intérêt directeur de la Banque Centrale de Tunisie de 100 points de base pour le ramener à 6,75 %. Le communiqué publié à l’issue de sa réunion ce mardi 17 mars le conseil d’administration de la BCT indique avoir « pris connaissance des développements récents sur les plans économique, monétaire et financier et a débattu de l’impact éventuel, sur l’économie tunisienne, de la propagation de la pandémie Covid-19. » Aucun détail n’est fourni pour le moement quant aux mesures appropriés qui s’imposent. Juste une position de principe : « continuer à subvenir aux besoins des banques en liquidité et soutenir tous les efforts visant à contenir cette crise et ses implications sur l’activité économique en général et sur les entreprises en particulier. »

Très inquiets face aux graves perspectives t qui se dessinent à l’horizon, les Tunisiens s’attendent à plus d’explication. Mais, le communiqué officiel de l’Institut d’émission reste sur une ligne prudente dans la révélation des projections et des initiatives. Un autre format de communication plus explicite, sera activé dans de très brefs délais, croit savoir Leaders.

Dans son analyse de la conjoncture en pleine pandémie, la banque centrale « estime qu’à défaut de maîtrise de la propagation du virus, la performance du secteur touristique, ainsi que celle des secteurs du transport aérien et maritime et du secteur industriel pourrait régresser ; en relation avec la baisse du rythme d’exportation suite au repli de la demande des pays partenaires affectés et aux difficultés d’importation de matières premières et semi-produits, notamment d’origine chinoise. »

Les indicateurs mentionnés sont significatifs:

ralentissement du taux d’inflation qui est revenu à 5,8% en février 2020, en glissement annuel, contre 5,9% le mois précédent et 7,3% au cours du même mois de l’année précédente,

régression du déficit courant durant les deux premiers mois de 2020 pour revenir à 1% du PIB contre 1,4% pour la même période de l’année,

accroissement des avoirs nets en devises qui ont atteint 19.104 MDT ou 109 jours d’importation à fin février 2020 contre 14.318 MDT ou 84 jours d’importation un an auparavant.

Gardant prudence et vigilance, le Conseil de la Banque centrale affirme « qu’il continue de suivre de près cette situation exceptionnelle, en concertation avec toutes les parties concernées au regard des circonstances actuelles, caractérisées par un manque de visibilité quant à l’impact attendu du nouveau virus.

Texte intégral

Le Conseil a tenu sa réunion périodique le mardi 17 mars 2020 et a passé en revue les points inscrits dans son ordre du jour. Au début de ses travaux, le Conseil a pris connaissance des développements récents sur les plans économique, monétaire et financier et a débattu de l’impact éventuel, sur l’économie tunisienne, de la propagation de la pandémie Covid-19. Dans ce contexte, le Conseil estime qu’à défaut de maîtrise de la propagation du virus, la performance du secteur touristique, ainsi que celle des secteurs du transport aérien et maritime et du secteur industriel pourrait régresser ; en relation avec la baisse du rythme d’exportation suite au repli de la demande des pays partenaires affectés et aux difficultés d’importation de matières premières et semi-produits, notamment d’origine chinoise.



Concernant l’évolution des prix, le Conseil a noté que les mesures de politique monétaire ont contribué au ralentissement du taux d’inflation qui est revenu à 5,8% en février 2020, en glissement annuel, contre 5,9% le mois précédent et 7,3% au cours du même mois de l’année précédente. Cette évolution est imputable, principalement, à la décélération des prix des produits alimentaires et des produits manufacturiers.



S’agissant du secteur extérieur, le Conseil a constaté la régression du déficit courant durant les deux premiers mois de 2020 pour revenir à 1% du PIB contre 1,4% pour la même période de l’année précédente et ce, particulièrement, à la faveur de l’atténuation du rythme de creusement du déficit commercial. Suite à ces évolutions, les avoirs nets en devises ont atteint 19.104 MDT ou 109 jours d’importation à fin février 2020 contre 14.318 MDT ou 84 jours d’importation un an auparavant.



Après discussions et délibérations sur les points susmentionnés, le Conseil a affirmé qu’il continue de suivre de près cette situation exceptionnelle, en concertation avec toutes les parties concernées au regard des circonstances actuelles, caractérisées par un manque de visibilité quant à l’impact attendu du nouveau virus. Aussi, a-t-il réitéré la détermination de la Banque Centrale à prendre les mesures nécessaires pour subvenir aux besoins des banques en liquidité et soutenir tous les efforts visant à contenir cette crise et ses implications sur l’activité économique en général et sur les entreprises en particulier.



Dans ce cadre, le Conseil d’Administration a décidé de baisser le taux d’intérêt directeur de la Banque Centrale de Tunisie de 100 points de base pour le ramener à 6,75 %.