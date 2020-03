Pleins feux sur les femmes ministres du gouvernement Fakhfakh dans Leaders Arabiya de mars 2020

"Des femmes ministres prometteuses". Par ce titre en couverture, accompagné des portraits des six femmes qui ont fait leur entrée dans le gouvernement d'Elyes Fakhfakh, Leaders Arabiya annonce le principal dossier de son numéro 51 (15 mars/15 avril 2020). Le mensuel y jette une lumière crue sur le parcours brillant de ces tunisiennes, bardées de diplômes universitaires et se prévalant , de surcroît, d'une grande expérience professionnelle dans leur domaine de spécialité.

Outre les biographies des nouvelles ministres et secrétaires d'Etat, Leaders Arabiya publie deux interviews exclusives , l'une de Thouraya Jeribi Khemiri, ministre de la justice et première tunisienne à être nommée à la tête d'un ministère de souveraineté, et l'autre de Asma Séhimi Labidi, ministre de la femme, de la famille et des personnes âgées. Elles y évoquent notamment les dossiers brûlants qu'elles auront à traiter ainsi que les projets qu'elles comptent mettre en avant afin d'impulser l'action de leur département respectif.

Dans cette nouvelle livraison qui se distingue comme de coutume par une très belle réalisation technique où la photo occupe une place privilégiée, Leaders Arabiya livre à ses lecteurs des analyses approfondies des sujets d'actualité à l'échelle nationale, régionale et internationale dues aux plumes expertes d'une belle brochette de journalistes et d'écrivains de renom.

Rachid Kechana souligne dans son article l'intérêt qu'il y a à réunir une conférence nationale inclusive pour parvenir à une plate-forme commune devant permettre au pays de faire face aux défis économiques et sociaux et affronter une menace terrorise récurrente, tandis que Abdelaziz Kacem rappelle à notre souvenir , dans son billet, avec le style acéré et incisif qui est le sien, le dernier acte terroriste du Lac 2, et la campagne calomnieuse dont la députée Abir Moussi a été la cible, et qui est allée jusqu'à frapper d'apostasie le chef du PDL sous la coupole du parlement. En outre, il évoque, entre autres questions, la propagation du Coronavirus et les actes barbares perpétrés par les Ouïgours en Syrie...

Mohamed Brahim Hssayri fait, quant à lui, la lumière sur la bataille livrée par l'armée syrienne contre les hordes terroristes dans la province d'Idleb et au cours de laquelle plusieurs dizaines de soldats turcs avaient trouvé la mort, se demandant si l'issue de cette bataille finira par mettre fin ou non au brigandage des troupes d'Erdogan.

Dans le volet culturel, les articles traitent de l'œuvre originale de Njah Mahdhaoui à qui le Centre culturel de Hammamet avait rendu hommage, dans le cadre des "grandes séminaires", (Faouzi Mezzi), des musulmans et juifs dans l'imaginaire romanesque (Ameur Bouazza) ainsi que des nouvelles publications.Par ailleurs, dans la rubrique "Célébrités tunisiennes", Habib Dridi nous présente la vie et l'œuvre de Mohamed Laroussi Metoui, à l'occasion du 100 anniversaire de la naissance de ce grand érudit et prolifique chercheur, zeitounien de formation (1920-2020), qui avait embrassé au début de l'indépendance une carrière diplomatique avant d'occuper durant trois mandats successifs le siège de député à partir de 1964.

Bonne lecture.

Abdelhafidh Harguem