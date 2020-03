L’ATB Innovation Challenge sous ses nouveaux ornements Qui sont les gagnants?

Cinq lauréats ont été couronnés par le jury d’ATB Innovation Challenge lorsd’une cérémonie en grande pompe qui s’est tenue au Laico.

Du nouveau pour cette 12ème édition de l’ATB Challenge. Toujours fidèle à son ADN, le concours récompensant l’originalité des projets sur trois secteurs d’activité prend de nouvelles couleurs. « ATB Innovation & Challenge est aujourd’hui plus qu’un événement. Nous œuvrons pour que les acteurs économiques innovent, sortent des moules préétablis, inventent de nouveaux modèles, créent de nouveaux besoins», a déclaré Ahmed Rjiba, DG de l’ATB.

La compétition du cru 2020 a été remportée par Mohamed Yacine Zayene, fondateur de Intro pour la catégorie Sciences et Technologies et le trio Sami Gharbi, SeifBennia et Anis Bsila, fondateurs de GlowSymphony. Des prix de consolation ont été accordés à Amel Fartouna,AmaniChannoufi, promotrice d’Artesto et Mohamed Louhichi, fondateur de Chabeb.

Le prix Business et l'Initiative Entrepreneurialen’a pas été décerné faute de projets qui soient à la mesure des exigences de l’ATB Innovation Challenge.

«Nous avons reçu 558candidatures. Pour chacune des troiscatégories : la Culture, les Arts Numériques et les Humanités, les Sciences et les Technologies ainsi que le business et l'Initiative Entrepreneuriale, la sélection s’est principalement basée sur l’originalité et la créativité », a noté HechmiAlaya, président du jury.

Les nouveautés de cette édition se traduisent notamment par l’incubation desnominés chez l’incubateur Afkar. Ces derniers ont pu bénéficier de 60 heures d’accompagnement sur 6 semaines. Ce quileur a surtout permis de structurer leurs projets. La sélection a également intégré une deuxième phase durant laquelle 9 candidats présélectionnés ont été invités à pitcher. Aussi, les prix octroyés par les lauréats ont doublé pour atteindre 20 000 DT.

Qui sont les gagnants?

Mohamed Yacine, le lauréat de la catégorie Sciences et Technologiesa toujours rêvé de faire le tour du monde. Il a trouvé la solution, une application en réalité virtuelle qui permet d’explorer le monde et de partager des moments d’évasion avec sa communauté. Son business model se base sur les recettes publicitaires. Le projet est en cours dedéveloppement de la maquette de l’application.Mais, une chose est sûre, il rêve grand et vaste « pourquoi ne pas dépasser Facebook »a-t-il lancé.

Sami, Seif et Anis, les lauréats de la catégorie Culture sont un trio de musiciens amateurs qui se sont hissés au rang de promoteurs culturels. Ils ont une faculté d’adaptation aux spectacles pour se structurer même en quintette. D’ailleurs, ils se projettent d’ores et déjà dans un grand orchestre.

AmelFartouna, peintre de son état, a pour sa part obtenu le prix de consolation dans la catégorie Art.

Ameni Channoufi, fort convaincue que c’est la petite enfance qui forge l’avenir,a conçuun siteweb et une application dédiée aux enfants de 3 à 11 ans. Il s’agit de contenus pédagogiques élaborés par des spécialistes destinés à détecter et à remédier aux problèmes des enfants qui ont destroubles comportementaux. Un projet qui lui a valu le prix de consolation dans la catégorie Sciences et Technologies.

Mohamed Louhichi, fondateur du projet «Chabeb» a également obtenu le prix consolation dans les Technologies et les Sciences.

Le jury de cette prestigieuse compétition est présidé par Mr HechmiAlaya. Il est composé de MrYadh Ammar, avocat; Mr Samir Annabi, avocat; Mme Salma Baccar, cinéaste; Me Mohamed Salah Ben Aïssa, académicien et ancien ministre, Mr HoussemAoudi, entrepreneur, Mme Aïcha Ennaifar, experte Business Technology, Mr Mohamed-Ali Essâadi, artiste; Mme Rym Faiez, académicienne, MrTawfik Jelassi, académicien et ancien ministre; Mr Ali Louati, écrivain; MrNjaMahdaoui, artiste; Mme SalwaSmaoui, Directeur Général MICROSOFT, Mme Inçaf Yahyaoui, journaliste, MrMongi Zidi, PDG ARCHIMED France et Mr NéjibChahed, industriel.