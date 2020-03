XPR: première start-up tunisienne dans «l’audittech»

Fondée en décembre 2019, labellisée en janvier 2020, XPR est une start-up tunisienne spécialisée dans la digitalisation et la conduite du changement.

Cette start-up entend bien mettre de l’ordre dans l’univers de la comptabilité d’entreprise et plus précisément dans la vie professionnelle des comptables, experts-comptables et commissaires aux comptes avec son workflow digital de bout en bout assurant une minimisation du risque d’erreur suite à un enregistrement instantané via le scan des factures (OCR technology), un traitement numérique de milliers d’écritures comptables, un meilleur suivi des missions pour une réduction de coûts et un meilleur input côté client.

Au cours de ces deux mois d’existence et au terme d’un précédent long parcours de recherche et développement et face à la rareté des solutions digitales, visant à orienter les chefs d’entreprise dans leurs process de gouvernance à travers une meilleure compréhension de leur vitrine comptable, l’équipe d’XPR a eu l’idée de mettre en place une solution d’automatisation du traitement des états financiers, qui permet de détecter en temps réel les erreurs comptables et prémunir les entrepreneurs contre un potentiel redressement fiscal, d’établir des contrôles de cohérence dans le même but, de générer des indicateurs sous forme de tableau de bord afin de leur permettre d’analyser et comprendre tel ou tel résultat que l’indicateur a mesuré et analysé, pour une meilleure prise de décision.

La proposition de valeur de cette «AuditTech» a fait du bruit rapidement et séduit, après deux mois de création, certaines entreprises qui n’ont pas hésité à dégainer leurs stylos et signer les premiers marchés de cette start-up.

Un des poids lourds de l’industrie tunisienne «HAYET», entreprise spécialisée dans l’exploitation des eaux minérales, en fait partie. Ce géant a confié à cette jeune pousse un projet chantier visant à digitaliser tous ses process de l’amont de la chaîne de production jusqu’à la livraison au client final.

Le positionnement de cette start-up n’est qu’un cheminement naturel du courant digital qui, dans son élan, nous mettra face à des faits inéluctables, en l’occurrence le remplacement progressif de certaines tâches de l’expert-comptable par des logiciels dopés à la machine learning.

A long terme et à l’issue d’une maturation des données collectées, XPR sera à même de prévoir le chiffre d’affaires de votre entreprise en se basant sur son comportement passé avec une marge d’erreur minime.

Derrière cette start-up, une équipe complémentaire portée par son CEO & cofondateur Mohamed Aziz CHAHED, un ex-Mazars, Oussama OUDA, et Itheb BEN ABBES, tous deux co-fondateurs et CTO ayant chacun le statut d’étudiant entrepreneur de par leur très jeune âge (21 ans), Aymen JEGHAM, entrepreneur et ex-banquier d’affaires en France, Ashraf AMMAMOU, entrepreneur et expert-comptable en France, Salma BCHIR, ex-Mazars et consultante auprès de grands comptes nationaux, en tant que cofondateurs et associés.

Une équipe avec un mixte équilibré de jeunesse et d’expérience et une combinaison de maîtrise technique et d’expertise métiers.

La digitalisation du contrôle comptable et la fonction finance commencent à se développer partout dans le monde, ceci ne laisse pas cette start-up indifférente.

Ne voulant pas rester spectateurs face à ce marché en plein essor, les dirigeants d’XPR entendent bien attaquer le marché maghrébin et africain à long et moyen termes dans le cadre de leur vision globale de leur start-up.