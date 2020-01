Amiral Kamel Akrout : Conseil au futur Ministre de l’Intérieur

Je ne vais pas parler ici des causes de cette montée de violence ni des causes de ces crimes de tout genre que nous vivons dernièrement. Ces braquages ne vont pas s’arrêter là si aucune mesure sérieuse et bien réfléchie n’est pas prise dans l’immédiat. Si ça va continuer on va avoir des groupes de criminels et de gangs contrôler des quartiers, et mêmes des villes entières, des règlements de compte et des gangs devenir tellement puissants qu’il deviendrait difficile d’éradiquer. Puis devant la passivité de tout le monde et la peur du citoyen ces criminels vont former des mafias qui toucheront tous les secteurs.

Ce qui a encouragé et inspiré ces gangs est que lorsqu’ils voient leurs anciens caïds devenir députés et être invités à décider de l’avenir du pays et aussi les écouter à la télé ou à la radio injecter leur poison.

Lutter contre le crime organisé nécessite une approche globale allant de la justice, à l’éducation, au social... Je vais me limiter dans ce texte au moyen sécuritaire vu qu’il est le plus efficace à court terme, pour lutter contre ce fléau, sans toutefois traiter de sujets non traitables en public:

Une 1ère urgence à mon avis, c’est de mieux employer les services spéciaux de lutte contre les crimes organisés (le corps d’élite) et les laisser concentrés sur leur vrai travail, voir des services spéciaux accompagner des personnalités dans des visites ou dans des matchs, c’est les user, les banaliser et les sous exploiter, ils ne sont pas formés pour ça surtout pour recevoir des jets de pierres dans un stade. Un show off inutile et payant!

Une 2e urgence est de cesser de politiser le secteur, mettre les compétences à la place, qu’il faut leur laisser le temps de travailler et leur donner des instructions claires, afin de les protéger et surtout de protéger le citoyen.

Une 3e urgence (et croyez-moi ça ne prend pas de temps si vous avez les idées claires là dessus!) est de réorganiser le Mint et réformer le secteur sécuritaire du simple poste de police aux différents postes de commandement et de décision. Revoir la doctrine d’emploi des forces et la bonne gestion du potentiel humain. Faire recours aux technologies avancées même en commençant par une coopération avec le ministère de l’ES&RS. Et last not least revoir le profil de carrière du personnel Mint et bien sûr revoir le rôle des syndicats (je me limite à ces idées!).

Nous avons besoin de gens qui pensent, de vraies têtes pensantes, pour mettre en place des visions, stratégies et plans d’action afin de dresser la situation. Si on est déjà submergé par le quotidien on a pas de temps pour le travail de fond.

Amiral Kamel Akrout