Hommage au professeur Abdelwahab Mahjoub: Abdel, l’olivier…

Mon professeur, mon patron, mon ami et mon frère aîné. C’est ainsi que j’ai l’habitude de présenter Si Abdelwaheb Mahjoub à mon cercle de connaissances.

Le professeur que j’ai rencontré pour la première fois au mois de novembre 1991 quand j’ai repris mes études de 3ème cycle en psychologie. Je me rappelle encore ma joie de découvrir un professeur pas comme les autres. Il était toujours muni d’une série d’articles publiés dans les plus prestigieuses revues de psychologie. Il nous invitait à les lire, à les commenter et à les partager. Il aimait aiguiser la curiosité de ses étudiants, les invoquer à réfléchir et non pas à réciter. Il avait la passion de transformer les choses les plus évidentes en questions de recherche.

Le patron avec qui j’ai eu le privilège de travailler au sein du Bureau d’ingénierie en éducation et en formation, un bureau d’études belge dont il a dirigé la section tunisienne pendant quelques années. J’y étais engagée comme assistante et j’ai eu le privilège d’entamer mon parcours professionnel sous son encadrement. C’est avec lui et l’équipe du BIEF que j’ai appris la planification par objectifs et que j’ai pu participer à un grand projet d’évaluation des programmes de l’éducation nationale et de la formation professionnelle. C’est certainement grâce à cette entame que j’ai toujours considéré le travail comme une passion et jamais comme une corvée.

L’ami avec qui je trouvais beaucoup de plaisir à construire et à partager. L’ami à qui je pensais systématiquement quand un projet commence à m’habiter parce que les rêves les plus fous trouvaient toujours écho chez lui. Le projet que nous avons monté ensemble quand je travaillais pour Handicap International avait pour objectif de changer le regard porté sur les personnes handicapées. Près d’une année de séances mensuelles de brainstorming et de partage avec un groupe de personnes ressources dont il était la dynamo. Un processus de gestation où nous avons vu les lettres se transformer en mots, les mots en phrases, les phrases en concepts et les concepts en événements pour célébrer la différence et revendiquer un accès égal aux droits. En janvier 2008, la campagne «Kif Kif» a été associée à la fête de l’olivier organisée une fois tous les deux ans par les Moulins Mahjoub : «Olivier généreux et Corps poète», une des plus belles expériences humaines qu’on a partagées.

Le frère aîné vers qui je me tournais spontanément quand je sentais le besoin d’une écoute attentive ou d’un conseil. Le frère qui me faisait rire aux larmes et qui trouvait toujours les mots justes pour apaiser mes angoisses et calmer mes colères.

Je continuerai à le voir dans chaque olivier, dans sa sagesse, dans son charisme, dans sa générosité et dans la saveur de ses fruits.

Adieu mon professeur, mon patron, mon ami et mon frère aîné.

Adieu l’olivier!

Sonia Khelif