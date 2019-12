Qui est Kamel Ayadi, pressenti pour le poste de ministre de la Défense nationale

Un accord serait intervenu entre le président de la République, Kais Saied et le chef du gouvernement nominé Habib Jemli quant au choix des futurs ministres de la Défense et des Affaires étrangères. C’est ainsi que Kamel Ayadi serait pressenti à la Défense et Othman Jerandi, aux Affaires étrangères.

Ingénieur de formation, Ayadi, 59 ans, natif du Nord-Ouest, était depuis octobre 2016, président du Haut Comité du Contrôle Administratif et Financier, relevant de la présidence de la République. Auparavant, il avait fait partie du gouvernement Habib Essid, de janvier à août 2016, en qualité de ministre de la Fonction Publique, de la Gouvernance et de la Lutte contre la Corruption.

Kamel Ayadi, indique sa biographie officielle, est né en 1960.Il est titulaire d’un diplôme d’ingénieur de l’ENIT, d’un diplôme d’études supérieures spécialisées en Droit, et un diplôme de langue anglaise de l’Université de Cambridge. Expert international en stratégie de gestion de l’intégrité et de lutte anti-corruption et formateur certifié par des institutions américaines en éthique, gouvernance, leadership et stratégie d’intégrité.

Il a assumé plusieurs responsabilités dont celle de Président de l’Instance Nationale des Télécommunications et de Secrétaire d’Etat au Ministère de l’Equipement et de l’Aménagement du Territoire. Il fut également Secrétaire Général puis Président de l’Ordre des Ingénieurs de Tunisie, avant d’assurer successivement les fonctions de vice-président, puis Président de la Fédération Mondiale des Organisations d’Ingénieurs de 1999 à 2013.

Il a reçu le Prix International ‘’Georges Washington’’ pour l’année 2011 décerné par l’Union des Ingénieurs Américains, en reconnaissance de ses efforts de leadership international et ses travaux pour la lutte contre la corruption. Kamel Ayadi est très actif, avant et après la révolution, dans les domaines du développement régional, de la gouvernance, de la lutte anti-corruption et de la science et de la technologie. Il a fondé et présidé des institutions agissant dans ces domaines, telles que le Centre de Réflexion Stratégique pour le Développement Régional, le Centre International pour la Lutte Contre la Corruption et l’Institut Mondial de l’Ethique et du Leadership. Il a participé à la réalisation de plusieurs études et des consultations sur ces sujets. Il est actif depuis vingt ans au niveau international.

Par ailleurs, M. Ayadi a présidé, animé et contribué à des groupes de travail pour la réalisation de travaux et études pour le compte d’institutions internationales telles que l’ONU, (groupe de travail science et technologie,) l’UNESCO,( rapport international sur l’ingénierie), Projet Mondial de la Justice, Brookings Institutions, L’Alliance Mondiale des Nations Unies pour les technologies de l’information et des communications au service du développement .Il a contribué de manière active à des évènements de l’ONU dont en particulier le Sommet Mondial sur la Société de l’Information et a été élu en tant que membre du bureau international de la société civile relevant des Nations Unies de 2001à 2005 représentant la communauté internationale science et technologie. Il est également membre correspondant de l’Académie Pana américaine de l’ingénierie et membre honoraire du forum mondial de l’Innovation.

Il a été de 2007 à 2013 le président fondateur de la commission internationale permanente pour la lutte contre la corruption. Il est également conseiller et représentant du Centre Britannique pour la Lutte Contre la Corruption auprès de la région MENA. Il contribue en tant que membre du groupe de travail chargé par l’Organisation Internationale de la Normalisation au développement de la norme internationale sur la corruption. Il a contribué de très près au développement de la première norme Anti-bribery pour le compte du British Standard Institute.

Depuis 2005 il est à la tête d’un réseau d’experts internationaux dans le domaine de l’éthique et la lutte contre la corruption. Il a développé et géré des projets de renforcement des capacités dans le domaine de lutte contre la corruption financés par le PNUD, la Banque Mondiale (Global Partnership for Social Accountability), le Ministère des Affaires Etrangères du Royaume des Pays Bas, le Projet Mondial de la Justice. Il a donné plus de 150 conférences dans des congrès et séminaires internationaux dans 70 pays. Il a présidé, organisé et contribué à plus de 100 congrès internationaux en Tunisie et dans d’autres pays (Inde2007, Brésil2008, Koweit 2009, Argentine 2010, Genève2011).