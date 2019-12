Les étudiants en TIC récompensés lors de la remise de diplômes «Huawei Seeds for the Future» et «Huawei ICT Academy» 2019 (Album Photos)

Huawei Tunisie a organisé ce vendredi la cérémonie de remise des diplômes pour les étudiants du programme« Seeds For The Future 2019» et de «Huawei ICT Academy».

Cette cérémonie a été honorée par la participation du Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique par intérim, M. Hatem Ben Salem, de l’Ambassadeur de la République Populaire de Chine M. Wang Wenbin ainsi que le Directeur Général de Huawei Tunisie, M. Spark Zhang.

Le programme « Seeds For The Future 2019» pour la Tunisie s’est déroulé en Chine, en juillet dernier. Des étudiants Tunisiens ingénieurs en Technologie de l’Information et de la Communication (TIC) ont été rigoureusement sélectionnés pour se joindre à Shenzhen à ceux du Canada, du Ghana, du Maroc et d’Espagne.

Huawei reçoit chaque année 1000 étudiants venant du monde entier.

M. Hatem Ben Salem a félicité les étudiants pour leur excellent travail qui honore l’image de la Tunisie et confirme les compétences des jeunes tunisiens : « La Tunisie est un vivier de talents et les programmes tels que Huawei ICT Academy et Seeds for the Future permettent aux futurs ingénieurs d’améliorer leurs connaissances, de partager leurs compétences et de se comparer en théorie et en pratique aux autres ingénieurs du monde entier ».

Quant à M. Wang Wenbin, il a salué les projets de coopération entre la Chine et la Tunisie que représentent ces programmes : « Huawei ICT Academy et Huawei Seeds for the Future sont des programmes d’investissement dans les métiers des TIC de demain. Ils permettent de renforcer la collaboration tuniso-chinoise sur plusieurs domaines et de partager des connaissances entre les deux cultures spécialement en nouvelles technologies».

M. Spark Zhang a souligné que: « Pour Huawei, en tant qu'acteur majeur des TIC dans le monde, nous attachons une grande importance à la technologie. Nous soutenons par ces deux programmes le transfert des connaissances et de notre expertise technologique aux jeunes talents. Nous fournissons les opportunités de formation et d'apprentissage. Le programme "Seeds for the Future" marque cette année son cinquième anniversaire en Tunisie. »

En effet, chaque année, Huawei envoie 10 brillants étudiants tunisiens en deuxième année de cycle d’ingénieur pour deux semaines en Chine avec la coopération du Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique et du Ministère des Technologies de la Communication et de l'Economie Numérique. Jusqu'à présent, Huawei a coopéré avec plus de 20 universités tunisiennes dans ce programme et envoyé plus de 55 étudiants en Chine.

Il a ajouté que : « Pour le programme "Huawei ICT Academy" en Tunisie, nous l'avons mis en œuvre avec une couverture plus large des universités. Fin 2017, la Tunisie a été le premier pays francophone à accueillir ce programme en Afrique. Nous avons signé des conventions dans ce domaine avec 47 grandes universités et école tunisiennes. Et depuis deux ans, 1900 étudiants tunisiens ont participé au concours de l'Académie des TIC de Huawei. Nous avons aussi 519 étudiants qui ont participé aux examens connexes pour les certificats Huawei. Egalement, nous avons offert des possibilités de stages dans le cadre de ce programme. En 2018 et 2019, nous avons offert 49 possibilités de stage dans les bureaux de Huawei Tunisie.

De même, pour Huawei ICT Competition : « Trois brillants étudiants, qui sont Mohamed Khedhiri, Houssem Yacoubi et Achraf Ben Salem de l’université Tek Up l’ont remporté sur le plan national et iront participer sur le plan de l’Afrique du Nord. Cette compétition mettra à l’épreuve par la suite des étudiants du monde entier pour accéder à l’ultime d’affrontement des champions régionaux à Shenzhen, en Chine. On verra s’affronter des étudiants de plusieurs pays : le Maroc, l’Algérie, l’Égypte, le Cameroun, la Côte d’Ivoire, le Sénégal et la Tunisie. »