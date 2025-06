Sho-Sho-Sei : Quand la simplicité japonaise inspire la révolution écologique

Par Bella Tobing - Toutes les minutes, l’équivalent d’une benne à ordures de plastique se déverse dans nos océans. Alors que nous célébrons la Journée mondiale de l'environnement 2025 sous le slogan #BeatPlasticPollution, une chose est claire : les engagements des entreprises ne suffisent plus. Il nous faut repenser en profondeur la conception, la fabrication et la consommation des solutions.

Chez Epson, notre engagement continu en faveur du développement durable envers la durabilité s’inspire d’une philosophie ancestrale japonaise : le Sho-Sho-Sei, qui signifie « efficace, compact et précise. Ce principe, né il y a plusieurs siècles comme fondement du travail artisanal traditionnel, guide aujourd’hui notre réponse aux défis environnementaux contemporains. C’est aussi la base de notre Vision environnementale 2050 dont l’objectif est de devenir carbone négatif et à atteindre zéro déchet.

Héritage ancestral, impact contemporaine

L'exemple le plus clair de Sho-Sho-Sei, en action, est notre gamme EcoTank. Contrairement aux imprimantes traditionnelles qui utilisent des cartouches jetables en plastique, les imprimantes EcoTank sont dotées de réservoirs d'encre rechargeables intégrés à la solution. Cette innovation unique réduit les déchets plastiques et métalliques de 86 % sur cinq ans, tout en faisant gagner du temps et de l'argent aux utilisateurs.

Cette efficacité s'étend à la consommation d'énergie. Notre technologie PrecisionCore Zéro chaleur consomme jusqu'à 85 % d'énergie en moins que les imprimantes laser équivalentes. De plus, avec moins de pièces en mouvement, nos appareils sont plus fiables et durent plus longtemps, limitant encore davantage les déchets.

Cette même logique inspire également notre gamme d'imprimantes AM, dont nous avons repensé l'agencement interne pour réduire le volume du produit de deux tiers et le poids de 30 %. Résultats : les émissions de CO₂ liées à la production ont baissé de 36 %, et celles sur l’ensemble du cycle de vie sont réduites d’environ 33 %.

D'ici à la fin de 2025, nous allons encore plus loin en arrêtant complètement la vente des imprimantes laser à l’échelle mondiale au profit de modèles à jet d’encre éco-énergétiques alliant performance professionnelle et responsabilité environnementale.

Repenser toute la chaîne d'approvisionnement

Sho-Sho-Sei ne s'arrête pas à la conception du produit, il s'étend également à la manière dont nous nous approvisionnons, emballons et fabriquons. Nous utilisons désormais jusqu'à 30 % de plastiques recyclés dans les boîtiers de nos imprimantes et avons remplacé les emballages en mousse par des alternatives en papier, réduisant ainsi considérablement l’utilisation inutile du plastique.

Notre objectif est d'aller encore plus loin. D'ici à 2030, nous visons à à intégrer 50 % des matériaux renouvelables ou recyclés dans nos produits, diminuant ainsi notre dépendance à l'égard des ressources vierges et de nous alignant sur les principes de l'économie circulaire.

Une philosophie au service de la transformation de l'industrie

La force du Sho-Sho-Sei réside dans son universalité. Bien qu'enracinés dans la culture japonaise, ses principes peuvent guider n'importe quelle industrie prête à les adopter. Il remet en question l'idée selon laquelle les entreprises doivent choisir entre performance et durabilité, et montre que les deux peuvent aller de pair.

Les anciens artisans qui vivaient selon les principes du Sho-Sho-Sei avaient compris quelque chose que nous redécouvrons aujourd'hui : la véritable innovation consiste à faire plus en utilisant moins. Dans la lutte contre la pollution plastique, ce principe intemporel n'est pas seulement une source d'inspiration, mais aussi une feuille de route éprouvée pour l'avenir.

En cette Journée mondiale de l'environnement, nous encourageons nos pairs à aller au-delà des déclarations d’intention et à se tourner vers les principes qui peuvent conduire à un changement durable. Le Sho-Sho-Sei nous a permis de concilier rentabilité et raison d’être, et il peut en être de même pour d'autres.

Car construire un avenir durable, ce n’est pas simplement une bonne pratique : c’est la seule voie possible.

Par Bella Tobing

Directrice de la durabilité d’'entreprise et des affaires gouvernementales, Epson META-CWA.