« La BTE met en lumière son partenariat stratégique avec la fintech KAOUN autour de l’offre bancaire 100 % digitale »

Dans le cadre de sa stratégie de transformation digitale et de bancarisation inclusive, la Banque de Tunisie et des Émirats (BTE) met en lumière son partenariat stratégique avec la fintech tunisienne KAOUN, autour du développement et de la distribution de son offre bancaire 100 % digitale à travers l’application mobile Flouci.

Ce partenariat repose sur le modèle innovant de "Banking as a Service" (BaaS), dans lequel la BTE assure l’intégralité des opérations bancaires en back office – ouverture et gestion des comptes, exécution des opérations, conformité réglementaire, supervision des flux – tandis que KAOUN intervient en front office en tant que fournisseur technologique. Elle gère l’interface client à travers l’application Flouci, permettant aux utilisateurs d’accéder facilement et de manière intuitive à l’offre bancaire en ligne de la BTE.

Grâce à cette synergie, les utilisateurs de Flouci peuvent, en sélectionnant l’offre virtuelle de la BTE, ouvrir un compte bancaire 100 % en ligne, disposer d’un portefeuille électronique (wallet), et réaliser en toute sécurité des opérations de paiement et de transfert. Tous ces services sont validés, traités et supervisés exclusivement par la BTE, dans le strict respect du cadre réglementaire tunisien.

KAOUN, agréée dans le cadre de la Sandbox réglementaire de la Banque Centrale de Tunisie, est une fintech tunisienne spécialisée dans le développement de solutions financières numériques à fort impact. Son rôle dans le partenariat avec la BTE consiste à offrir une plateforme technologique performante et sécurisée, qui facilite l’accès à des services bancaires modernes, en particulier pour les jeunes, les non-bancarisés et les populations à la recherche d’une expérience 100 % mobile.

À travers ce modèle, la BTE affirme son positionnement en tant que banque innovante et acteur pionnier en Tunisie du concept Banking as a Service, permettant de démocratiser l’accès aux services financiers via des canaux numériques maîtrisés.

En garantissant une gouvernance claire et conforme, la BTE réaffirme sa volonté de proposer à ses clients des services bancaires modernes, inclusifs et sécurisés, tout en s’appuyant sur des partenariats technologiques structurés, au service de l’innovation et de la performance, affirmant ainsi son rôle de précurseur dans l’Open Banking.

Découvrez nos offres virtuelles en téléchargeant l’application Flouci et en choisissant l’offre virtuelle de la BTE.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kaoun.flouci

Flouci – Applications sur Google Play