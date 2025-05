La diaspora tunisienne en France se donne rendez-vous le samedi 14 juin à Toulouse

C'est devenu une rencontre annuelle incontournable. Le Réseau des Compétences Tunisiennes de Toulouse (RC2T Connect Tunisia), réunira le samedi 14 juin 2025 à La Cité de l'Espace de Toulouse experts, entrepreneurs, chercheurs et leaders d'opinion autour des enjeux technologiques et d'innovation liant la Tunisie et sa diaspora. Il constitue une plateforme unique de networking, d'échange d'idées et de collaboration entre professionnels tunisiens et internationaux. Les débats seront animés par Mehdi Kattou, consultant en stratégie et communication, homme de médias et auteur.

Le programme s'articulera autour de trois panels thématiques et d'une session dédiée aux success stories. Le panel "Intelligence Artificielle : Tremplin pour le développement ou levier d'exportation ?" réunira des experts notamment Karim Jouini, CEO de Thunder Code, Mohamed-Ramzi Temanni, Directeur chez Johnson & Johnson Innovative Medicine, et Rim Faiz Zitouni, Professeure à l'IHEC Carthage et spécialiste en Intelligence Artificielle et NLP.

Le panel "Santé Connectée : Une passerelle d'innovation entre médecins et ingénieurs tunisiens" mettra en lumière les synergies entre le monde médical et l'ingénierie avec la participation d'experts comme Habiba Mizouni, Professeur et Chef de service Radiologie à l'Hôpital Rabta, et Aymen Meddeb, médecin radiologue et clinician scientist.

Le panel "FinTech : Vers une accélération de l'inclusion financière ?" explorera les opportunités offertes par les technologies financières avec notamment Ines Trojette, Professeure en Économie à l'ESPI Paris et Présidente de l'Atuge France.

La session "Success Stories" mettra à l'honneur des parcours inspirants d'entrepreneurs et d'innovateurs tunisiens qui ont réussi à l'international, comme Riadh Bouaziz, CEO du groupe RKF, et Anis Kallel, CEO et fondateur de la startup Flousi.

RC2T Connect Tunisia 2025 s'inscrit dans une démarche de partage et d'innovation. En créant une plateforme de networking, d'échange d'idées et de collaboration entre professionnels, l'événement contribue à renforcer les liens entre la Tunisie et ses talents à l'étranger, tout en favorisant le transfert de connaissances et de technologies.

Pour plus d'informations et inscriptions : https://rc2tworld.net/ConnectTunisia