Figures de Sfax : Un livre instructif de Ridha Kallel

Ni un album de biographies, ni une série de fiches monographiques, mais un récit de parcours si vivant, si inspirant. Ridha Kallel, historien, universitaire et auteur d’ouvrages dédiés à sa ville natale poursuit sa saga de témoignages et d’hommages en publiant un nouveau livre intitulé '' أعلام من صفاقس، علامات ودلالات'' (Figues de Sfax, balises et significations).

Les portraits de vingt-quatre personnalités de divers horizons sont dépeints à travers des entretiens directs avec l’auteur, des écrits retrouvés, des documents collectés et des récits recueillis. Dans ce premier tome d’une série qui s’annonce prometteuse, figurent des bâtisseurs à l’instar de Mohamed Bouzguenda ou Sta Mohamed Kriaa, de grands notables, agriculteurs et commerçants comme Hadj Mohamed Affes, Hadj Mohamed Kammoun, Hadj Hamed Kammoun, et Mohamed Elleuch, des savants, comme le mufti cheikh Mokhtar Sellami et Cheikh Ahmed Jebir, des capitaines d’industrie comme Cheikh Mohamed Ben Abdallah et Abdessalem Affès, des grands militants comme Mahmoud Khrouf, Abdelaziz Achich, Cheikh Youssef Khemakhem, Habib Maazoun et Abdessalem Kallel…

Ridha Kallel n’oublie des universitaires qui ne cessent de cultiver l’identité tunisienne. C’est ainsi qu’il a intégré dans cet ouvrage l’historien Faouzi Mahfoudh, le plasticien Khalil Gouiaa, et le philosophe Fathi Triki.

La méthode Kallel est originale. Il choisit la personnalité « à traiter », la met au centre de son évocation, la place dans le contexte social, agricole, commercial et industriel de Sfax et sa région, et laisse libre cours à ses appréciations, souvent élogieuses, sans verser dans la flagornerie. Quitte à s’éloigner du cœur du portrait, il élargit sa chronique personnalisée à la description de la maison natale, des souks, des jnens, des oliveraies, et des huileries, remontant aux origines familiales, présentant les descendants… Le lecteur apprend ainsi beaucoup sur chaque figure présentée, et encore plus sur son milieu.

Le mérite de l’auteur est sa grande proximité avec les figures choisies et leurs familles. Il les aime. L’universitaire déroge quelque part à la rigueur académique, sans y renoncer, pour livrer des textes qui s’imbriquent les uns-les-autres dans une grande reconstitution de Sfax et de personnalités marquantes de ses différentes époques.

Le choix a dû lui être fastidieux, difficile à justifier en toute rationalité, mais c’est ce qui fait le charme de ce bouquet si coloré, si parfumé, d’où émerge l’âme d’une région, ses arômes et ses valeurs.

A lire. A conserver.

T.H.