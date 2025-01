Xbox Developer_Direct 2025: Nouveaux gameplays, dates de sortie… et une surprise !

Xbox a diffusé le 23 Janvier 2025 le Developer Direct 2025, où des créateurs de jeux issus de id Software, Compulsion Games, Sandfall Interactive, et Team Ninja & Platinum Games – en collaboration avec Xbox Game Studios Publishing. Ils ont dévoilé de nouveaux gameplays exclusifs et des mises à jour sur quatre lancements très attendus (dont une remasterisation surprise).

Plongez au cœur des studios derrière Doom: The Dark Ages, South of Midnight, Clair Obscur: Expedition 33, et le tout nouveau Ninja Gaiden 4 pour découvrir des séquences inédites et obtenir des informations directement de la part des développeurs. De plus, pour célébrer le retour de la saga NINJA GAIDEN, Xbox a annoncé la sortie d’une version remasterisée du classique adoré Ninja Gaiden 2 Black sur Xbox Series X|S, PC, et via Game Pass.

Pour un récapitulatif complet de toutes les annonces, rendez-vous sur Xbox Wire, où vous trouverez également des articles détaillés sur chaque jeu présenté.

Xbox Play Anywhere & Game Pass

Tous les jeux dévoilés seront disponibles dès leur lancement dans le Game Pass et prendront en charge Xbox Play Anywhere : achetez-les une fois via la boutique Xbox ou Windows, et jouez sur console ou via l’application Xbox sur PC avec des sauvegardes et des progressions partagées.

Voici toutes les annonces du jour:

• Ninja Gaiden 4: Team Ninja a ouvert le bal avec le retour tant attendu de cette franchise culte en dévoilant Ninja Gaiden 4. Après plus de dix ans d’absence, les maîtres du jeu d’action, en partenariat avec Xbox Game Studios Publishing, nous offrent un nouvel opus palpitant de la série Ninja Gaiden.

Le jeu sera lancé cet automne sur Xbox Series X|S, PC (via Xbox App et Steam), cloud, PlayStation 5, et sera disponible dès le premier jour via Game Pass. Plus de détails dans notre article dédié sur Xbox Wire.

• Sortie surprise - Ninja Gaiden 2 Black: Team NINJA n’a pas fini de nous surprendre avec le lancement immédiat de Ninja Gaiden 2 Black, un jeu culte de 2008 revisité avec des graphismes remasterisés. Disponible dès aujourd’hui sur Xbox Series X|S, PC, et inclus dans le Game Pass dès le premier jour.

• Doom: The Dark Ages: Le studio id Software nous a dévoilé les coulisses de DOOM: The Dark Ages, un FPS cinématographique et épique. Rendez-vous le 15 mai 2025 pour son lancement sur Xbox Series X|S, PC, Steam, et PlayStation 5. Disponible également dès le premier jour via Game Pass. En savoir plus dans notre article exclusif sur Xbox Wire.

• South of Midnight: Compulsion Games, basé à Montréal, nous a ouvert les portes de son studio pour présenter South of Midnight, un jeu d’aventure en troisième personne. Le jeu sera disponible dès le 8 avril 2025 sur Xbox Series X|S, PC, Steam, cloud, et inclus dans Game Pass dès son lancement.

- Nouveau trailer narratif:

Compulsion Games a également dévoilé une toute nouvelle bande-annonce, approfondissant l’histoire de South of Midnight, avec de nouveaux personnages, des créatures mythiques et des séquences de gameplay inédites. Plus de détails dans notre article sur Xbox Wire.

• Clair Obscur: Expedition 33: Depuis Montpellier, Sandfall Interactive nous a fait découvrir son premier jeu, Clair Obscur: Expedition 33, un RPG au tour par tour situé dans une version fantastique de la France de la fin du XIXᵉ siècle. Le jeu sortira le 24 avril 2025. Plus d’informations dans notre article Xbox Wire.

Le Developer Direct n’était qu’un aperçu des jeux qui arriveront cette année sur Xbox.

Prochain grand rendez-vous : Avowed, le RPG fantasy d’Obsidian Entertainment, prévu pour le 18 février 2025 sur Xbox Series X|S, PC, Battle.net, Steam, cloud, et inclus dans le Game Pass dès son lancement.