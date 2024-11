Sfax fait le plein d’énergie: Agil Energy inaugure une nouvelle station de service

La SNDP Société nationale de distribution des pétroles, mieux connue sous le nom commercial de «Agil Energy», ouvre à Sfax sur la route Lafrane, sa 25ème station-service dans le gouvernorat, signes d’intérêt envers la capitale du Sud et d’engagement fort envers le développement du centre économique du pays. D’autres inaugurations devraient suivre dans les prochains mois.

Sfax, le 5 novembre 2024 – Agil Energy a le plaisir d’annoncer l’ouverture officielle de sa nouvelle station-service sur la Route Lafrane à Sfax, marquant une étape significative dans l’expansion de son réseau, qui compte désormais plus de 227 stations à travers le pays, dont 25 dans tout le gouvernorat et 13 au cœur de sa ville. La cérémonie d'inauguration s'est déroulée en présence d'éminentes personnalités officielles et influentes de la ville, des partenaires et un parterre de médias.

Cette ouverture consolide le statut de leader d’Agil Energy dans la distribution des hydrocarbures en Tunisie et réaffirme son engagement à accompagner le développement économique de Sfax et de sa région.

S’étendant sur 1300 m², cette nouvelle station a été conçue pour offrir aux automobilistes une expérience complète et fluide. Sa station de lavage, déjà en service, répond à la demande croissante de solutions pratiques et performantes. Un espace dédié à la vidange, actuellement en phase d’équipement, proposera prochainement des prestations de maintenance haut de gamme. Par ailleurs, une cafétéria Agil Energy en cours de construction viendra enrichir l’offre en créant un espace de détente convivial, permettant aux clients de se relaxer avant de reprendre la route en toute sécurité.

Agil Energy continue d'innover pour répondre aux attentes de ses clients tout en préservant l'environnement. En effet, engagée dans la transition énergétique, la marque installera prochainement une borne de recharge pour véhicules électriques dans la zone de Sfax Sakiet Ezzit, affirmant ainsi son engagement en faveur des solutions durables et des énergies renouvelables. Dans cette même optique, l’installation de panneaux photovoltaïques est également prévue, contribuant à la production d'énergie verte et à la réduction de l'empreinte carbone de la station tout en s'inscrivant dans une démarche de responsabilité sociale et écologique.

D'autres projets d'ouverture sont en cours, notamment à Menzel Chaker d'ici la fin de 2024 et à Jebeniana en 2025, illustrant l'ambition d'Agil Energy d'étendre son réseau et de garantir un service de proximité à travers tout le pays.