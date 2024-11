Epson dévoile une nouvelle imprimante de labels couleur industrielle haut de gamme à la demande Color Works C8000e

La nouvelle imprimante de labels couleur industrielle compacte Color Works C8000e d'Epson offre des étiquettes de haute qualité à grande vitesse, avec une réduction significative des déchets et de l'empreinte environnementale.

Conçue pour l'impression de labels couleur à la demande en interne, la nouvelle Color Works C8000e produit des étiquettes d'une qualité exceptionnelle à grande vitesse, tout en réduisant considérablement les coûts et les déchets associés aux processus de production d'étiquettes analogiques traditionnels.

Offrant une gamme de fonctionnalités avancées, la nouvelle Color Works C8000e s'appuie sur le succès de son prédécesseur, la Color Works C7500, pour répondre aux besoins de production d'étiquettes en gros volumes dans divers secteurs, notamment l'alimentation, les boissons, les produits chimiques, la santé, l'horticulture, la pharmacie, l'entreposage et la logistique. Conçue pour éliminer les coûts liés à la pré-impression, tels que le gaspillage d'étiquettes et l'excès de stock, la Color Works C8000e intègre la technologie d'impression Precision Core unique d'Epson pour fournir des étiquettes de couleur détaillées, cohérentes et de haute qualité. Elle atteint une résolution d'image de 1200 x 600 dpi, permettant une reproduction précise des codes-barres et des petites polices, tout en minimisant les temps d'exécution pour les travaux à la demande grâce à une vitesse d'impression de 300 mm/sec. Pour améliorer encore la précision et la fiabilité des images, la C8000e est dotée de la technologie de vérification des buses d'Epson pour éviter les impressions erronées, ainsi que d'un système de correspondance des couleurs et de profilage ICC pour une gestion des couleurs précise.

Supportant une plus grande variété de types de supports, y compris le papier mat et brillant, le film et les matériaux synthétiques, la C8000e peut imprimer des étiquettes de 1 à 4 pouces de large. Un écart de platine ajustable (jusqu'à 0,6 mm) permet également d'utiliser des supports plus épais pour des applications telles que les étiquettes de prix ou florales. Sans perte de qualité sur les supports certifiés BS 5069, l'imprimante est idéale pour la production d'étiquettes destinées à des environnements difficiles, exposées à l'eau salée ou à des produits chimiques.

Avec un coût total de possession (TCO) faible, la Color Works C8000e d'Epson est conçue pour une efficacité optimale et un impact environnemental réduit. L'utilisation de sachets d'encre de haute capacité permet de réduire de 75 % le plastique par rapport à l'utilisation de cartouches, tout en offrant 1,65 fois plus de volume que son prédécesseur. Elle a également été fabriquée en utilisant 2,6 kilos de moins de pièces métalliques par rapport à la C7500. Offrant une gamme améliorée d'options de connectivité, y compris USB 3.0, Ethernet haute vitesse, Wi-Fi (en option) et un port E/S, la C8000e s'intègre facilement dans de nouvelles infrastructures sans modifier les systèmes logiciels existants, tandis que le support ZPL et ESC/Label assure une intégration simple et fluide avec les systèmes hérités. L'intégration avec l'infrastructure SAP est également simple, utilisant les pilotes ABAP pour l'impression directe ERP.

Pour les entreprises cherchant à optimiser leurs flux de travail et à améliorer leur efficacité globale, la C8000e permet de déplacer facilement l'impression d'étiquettes à la demande vers le cloud, en utilisant Loftware, l'une des solutions de gestion d'étiquettes et de créations les plus complètes du secteur, ou Nice Label Cloud, qui peut être personnalisée pour répondre aux besoins d'entreprises de toutes tailles. La gestion et la configuration de l'impression sont encore simplifiées grâce à de nouvelles applications et services cloud.

Avec une empreinte réduite de 35 % par rapport à la C7500, la C8000e nécessite beaucoup moins d'espace pour son installation et peut s'intégrer dans des espaces plus restreints. La Color Works C8000e dispose d'un nouveau design à accès unilatéral, ce qui simplifie encore la gestion et l'entretien de l'imprimante en permettant d'effectuer toutes les opérations, comme le chargement de papier, le remplacement d'encre et les opérations d'impression. De plus, les grands sachets d'encre permettent des tirages plus longs, sans interruption. L'imprimante est couverte par une garantie Epson, avec une option Cover Plus disponible pour tous les clients à volume élevé.

«La nouvelle Color Works C8000e d'Epson, compacte et haut de gamme, est conçue pour offrir des étiquettes couleur de haute qualité à grande vitesse à la demande pour un marché des étiquettes industrielles en pleine croissance», commente Anton Belousov, responsable produit Color Works chez Epson Europe. «Entre 2019 et 2023, la demande pour les Color Works d'Epson a considérablement augmenté, ce qui témoigne des avantages de notre technologie unique, non seulement en termes de rentabilité, de valeur et de qualité, mais aussi comme moyen de réduire considérablement les déchets et les nombreux impacts environnementaux associés aux processus de production d'étiquettes en masse moins efficaces basés sur l'analogique.

«Il est clair que l'avenir de la production d'étiquettes couleur industrielles réside dans l'impression à la demande, et Epson est fier d'offrir une technologie de premier plan avec ce dernier ajout à sa gamme Color Works.»