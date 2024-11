Entre tradition et innovation, un succès international au SIAL 2024

Fleuron de l’industrie agroalimentaire tunisienne, ROSE BLANCHE Group s’est illustré au Salon International de l’Alimentation (SIAL) 2024 à Paris, en présentant des produits novateurs qui allient tradition culinaire et modernité. En vrai ambassadeur de l’innovation agroalimentaire tunisienne, sa participation au Salon souligne son engagement dans l’innovation, tout en répondant aux attentes des modes de vie actuels grâce à des solutions rapides, pratiques et respectueuses de l’authenticité.

Des produits innovants au service des exigences modernes



L'une des grandes innovations présentées au SIAL 2024 est sans conteste le Couscous Diari Express. Ce produit révolutionnaire réinvente la manière de préparer un couscous authentique, un plat emblématique de la culture tunisienne. En seulement quatre minutes, les consommateurs peuvent désormais savourer un couscous aux saveurs authentiques, sans avoir besoin de passer des heures de préparation. Cette innovation est une réponse parfaite aux modes de vie modernes, combinant rapidité et respect de la tradition culinaire. De plus, la gamme OJAO sans gluten, développée en partenariat avec le groupe émirati EGI (Essa Al Ghurair Investment L.L.C), répond à la demande croissante pour des options alimentaires saines et inclusives, illustrant ainsi l'engagement du groupe dans l'innovation et la santé. Cette collaboration internationale illustre la stratégie du groupe visant à s’ouvrir sur de nouveaux marchés, tout en répondant aux besoins d'une clientèle de plus en plus soucieuse de son bien-être. En développant des produits inclusifs et innovants, ROSE BLANCHE Group continue de prouver son leadership et sa capacité à anticiper les tendances alimentaires mondiales.

Une visibilité internationale croissante

La participation au SIAL 2024 représente un jalon stratégique dans l’expansion internationale du Groupe. En effet, ce Salon mondial de renom a permis à ROSE BLANCHE Group de renforcer sa position de leader en exposant ses produits phares, notamment le Couscous Diari Express et les pâtes sans gluten OJAO, à un public international de professionnels, distributeurs et partenaires. L’intérêt suscité par ces nouveautés ouvre de nombreuses perspectives d’exportation pour le groupe.

Une collaboration avec le CEPEX pour promouvoir l’excellence tunisienne

En partenariat avec le Centre de Promotion des Exportations (CEPEX), ROSE BLANCHE s’engage activement dans la promotion des produits tunisiens à l’international. Selon Hédi Gaaya, Directeur Général de la filière Céréales et Dérivés: « Notre collaboration avec le CEPEX témoigne de notre détermination à promouvoir l’excellence tunisienne au-delà de nos frontières. Nous sommes fiers de notre rôle d'ambassadeur de l'innovation tunisienne.»

Des investissements technologiques pour une production optimisée

Toujours à l'avant-garde des avancées technologiques, ROSE BLANCHE Group s’engage activement dans l’intégration de solutions innovantes pour optimiser sa production et la rendre plus durable. Le groupe explore l’utilisation de l’intelligence artificielle dans ses processus de fabrication, avec pour objectif de maximiser l’efficacité, réduire les coûts, et mieux répondre aux exigences croissantes des consommateurs tout en garantissant une qualité irréprochable.

ROSE BLANCHE Group tient à rester compétitive sur les marchés internationaux, et ce, en proposant des produits conformes aux standards les plus élevés. Cet investissement dans la technologie permettra également au groupe d’anticiper les évolutions du secteur, d’adapter ses offres aux besoins changeants des consommateurs, et de préserver en même temps la richesse de son patrimoine culinaire.

Des ambitions internationales claires

En plus de son enracinement solide sur le marché tunisien, ROSE BLANCHE Group affiche des objectifs internationaux ambitieux. Ses produits comme le Couscous Diari Express et les pâtes sans gluten OJAO visent à séduire tant les consommateurs locaux que la diaspora tunisienne. Cette stratégie témoigne de l'ambition du groupe de renforcer sa présence mondiale, tout en restant fidèle à ses valeurs et à la qualité qui font sa réputation.