La grenade: un fruit tendance, plein de saveurs et de bienfaits santé

Par Ridha Bergaoui - La grenade est un fruit très ancien, originaire du Moyen Orient. En Tunisie, il a été amené par les Phéniciens. Les Romains l’ont appelé «pomme punique», d’où le nom scientifique latin de «Punicagranatum».

Le mot «granatum» en latin signifie grains abondants en raison du nombre élevé de graines à l’intérieur du fruit de la grenade. Ces grains sont étroitement collés les uns aux autres. Pour ces raisons, la grenade a été toujours le symbole d’abondance, de fertilité, de cohésion et d’amour. Avec sa belle forme et sa couleur rougeâtre, elle est également symbole de beauté et de vie.

La grenade, un fruit tendance

Depuis quelques années, la grenade a la cote. Gorgée d’eau et super désaltérante, la grenade est une véritable bombe de saveurs et de bienfaits santé. Très appréciée comme fruit frais, ses multiples et belles petites graines (appelées arilles) gélatineuses, colorées avec ces petits pépins croquants sous la dent, au gout légèrement acidulé et sucré, sont un vrai régal en bouche. Les bienfaits thérapeutiques (antioxydant et anti-âge) mondialement reconnus de la grenade, justifient la demande croissante en ce fruit qualifié de «super aliment». Le jus de grenade est devenu, dans de nombreux pays, la boisson préférée des consommateurs, un produit star. La grenade est de plus en plus présente partout et employée à tous les usages. Elle peut être consommée comme dessert en fruit frais. En cuisine, elle agrémente et se marie bien avec les plats salés et sucrés. En pâtisserie, elle est utilisée pour la confection des gâteaux, de biscuits, des glaces et sorbets. En magasins, on la retrouve sous toutes les formes: en jus, sirops, confiture, yaourts, comme huile, mélasse, arilles séchées, vinaigre... En cosmétique et paramédical, les produits à base de grenade (huile des pépins, poudre sèche d’écorce) sont nombreux et recommandés pour les soins des cheveux et du corps. Vendue comme fruit exotique, la grenade évoque le soleil et les vacances. La peau et le jus de la grenade ont traditionnellement servi depuis des siècles à teindre les tissus et la laine. La grenade en mode biologique est très prisée comme produit naturel, sain et écologique.

En Tunisie, un bol de grenades parfumées à l’eau de fleurs d’oranger (avec ou sans sucre), est un dessert délicieux qui en plus aide à la digestion après un copieux repas. Le mesfouf aux grenades et aux dattes est un plat d’automne bien nourrissant et délicieux. La bsissa, aux grenades et à l’huile d’olive, représente un cocktail de bienfaits pour le corps et les papilles. La confiture de grenade, au sésame et fruits secs, est une gourmandise très prisée et appréciée par tous.

La demande mondiale de grenades ne cesse d’augmenter et les plantations de se développer. La surface mondiale dédiée à la culture du grenadier est d’environ de 300 000 ha. La production mondiale annuelle est estimée à trois millions de tonnes. Les pays producteurs importants sont l’Inde (900 000 tonnes), l’Iran (800 000 tonnes), la Chine (350 000 tonnes) et la Turquie (200 000 tonnes). La Tunisie produit annuellement environ 100 000 tonnes, presque autant que le Maroc et un peu plus que l’Algérie (85 000 tonnes).

La grenade, un fruit aux mille vertus

La grenade est un fruit rafraichissant et nutritif. Elle contient essentiellement de l’eau (80%), des glucides (15%), des fibres (2%) et un peu de protéines et de lipides. La grenade est une bonne source de minéraux (surtout potassium, phosphore et magnésium), d’oligoéléments (zinc et fer) et de vitamines (C, E et vitamines du groupe B). C’est un aliment pauvre en calories, c’est un excellent allié minceur, on peut en consommer deux à trois grenades/jour sans aucun préjudice. C’est surtout la richesse de la grenade en antioxydants (polyphénols, tanins et anthocyanes) qui fait son intérêt pour la santé. Les antioxydants confèrent à la grenade des capacités, antioxydantes, antimicrobiennes et anti-inflammatoires, importantes. Ils protègent des maladies cardiovasculaires, cérébro-vasculaires et certains cancers comme celui de la prostate. Certains rapportent que la consommation d’un verre de jus de grenade/jour améliorerait des dysfonctionnements érectiles chez l’homme. Pour ses bienfaits santé, la grenade est considérée de nos jours comme un «super-aliment» ou «super fruit».

En médecine traditionnelle, des décoctions de peau de grenade ont été utilisées comme vermifuge, contre la diarrhée, ou pour soigner des troubles intestinaux et les ulcères. Les Egyptiens l’utilisaient pour lutter contre l’hypertension et l’arthrose.

Culture du grenadier en Tunisie

Les superficies plantées en grenadiers sont en croissance et couvrent de nos jours environ 14 000ha et la production avoisine 100 000 tonnes/an. Gabescompte 3 000 ha, Kairouan 2 500 ha, Béja 1500 ha et le Cap-Bon 1000 ha. Le reste est réparti entre Ariana, Ben Arous, Sousse et Mahdia.

La grenade de Gabes est connue et appréciée même à l’étranger. Elle a été labélisée AOC (appellation d’origine contrôlée) depuis 2009. Testour, dans la région de Béja, est un pôle important et réputé pour ses belles grenades. Gabes et Testour représentent les deux pôles traditionnels importants de la production de la grenade en Tunisie où des festivals sont organisés avec toute une animation socioculturelle et touristiques pour faire connaitre le produit et son terroir.

La production de grenade sen Tunisie est essentiellement destinée à la consommation intérieure en frais. Seulement 10% de la production est exportée, en particulier vers la Libye qui représente le marché principal de la grenade Tunisienne. Des efforts sont menés pour conquérir de nouveaux marchés. Le grenadier est une espèce adaptée aux climats semi-arides et arides, très tolérante à la sécheresse. C’est une culture des pays chauds et secs. Ses fruits ont besoin de beaucoup de soleil et de chaleur pour bien mûrir (قوايل الرمان). Le grenadier est capable de s’adapter et de valoriser des sols dégradés, pauvres et salins. C’est une espèce rustique dont la culture est facile et qui a peu d’ennemis et de bio agresseurs.

Le grenadier peut supporter de longues périodes sans eau. C’est l’une des espèces méditerranéennes (à côté de l’amandier, figuier, pistachier, néflier, olivier et vigne) les plus tolérantes au stress hydrique. Toutefois, un apport régulier d’eau (surtout en période de fructification) permet d’avoir de bonnes récoltes de fruits bien développés, beaux et de qualité. Les irrigations doivent être copieuses et peu espacées, en été et à l’approche de la maturité (tous les 15 jours), pour éviter l’éclatement des fruits qui les rend impropres à la consommation et à la commercialisation.

Le grenadier est généralement un arbuste vigoureux, rustique et résistant, facile à cultiver. Il a peu de bioagresseurs. Les pucerons ainsi qu’une maladie fongique de la pourriture peuvent toutefois entrainer des dégâts importants. La pyrale des caroubes est un ravageur important qui peut entraîner des pertes économiques importantes. Les rendements des cultures de grenadiers peuvent aller de 8 à 35 T/ha selon le degré d’intensification, les conditions de culture et les possibilités d’irrigation. Le rendement moyen en Tunisie est faible et estimé à 7 à 8 tonnes/ha. Le Maroc connait un rendement plus important, de 12 tonnes par ha.

La grenade est un fruit non climatérique qui ne mûrit que sur l’arbre. Il faut la récolter bien mûre, la peau bien rouge, pour avoir un fruit de qualité. Le fruit se conserve bien, de préférence en chambre froide, jusqu’à 6 mois sans trop de pertes même si, avec le temps, la peau se dessèche un peu.

Perspectives

La Tunisie est sévèrement touchée par le réchauffement climatique. Malgré les dernières pluies, le niveau des barrages reste alarmant. L’agriculture a toujours bénéficié de la plus grande part des ressources en eau. Avec la sécheresse, l’intérêt de certaines cultures trop gourmandes en eau a été mis en cause et il devient indispensable de revoir nos choix en matière de carte agricole et de privilégier les cultures résistantes au stress hydrique et peu exigeantes en eau comme le grenadier ou le pistachier. Il est également important de changer nos méthodes de production et de s’adapter. Même en Europe, les paysages du Sud commencent à changer et s’adapter à la nouvelle donne climatique. Amandiers, pistachiers et grenadiers prennent la place des vignobles et des champs de pommiers, poiriers et cerisiers beaucoup plus sensibles à la sécheresse et la chaleur. La grenade est un fruit tendance. La demande mondiale ne cesse de croitre en raison de ses qualités nutritives, organoleptiques et surtout pour ses bienfaits santé. Le jus de fruit est particulièrement demandé et apprécié par les consommateurs.

En Tunisie, la grenade est essentiellement consommée en tant que fruit frais. La valorisation par la transformation est quasi absente. Des efforts sont nécessaires pour développer la transformation industrielle de la grenade, la valorisation, grâce à l’extraction de composés bénéfiques, de ses co-produits et la promotion des industries pharmaceutiques, cosmétiques et chimiques. Pour toutes ces raisons, il serait intéressant de développer la culture du grenadier et de veiller améliorer les techniques de production et le rendement. Le grenadier est peu exigeant, toutefois, pour une bonne productivité, il a besoin de soins comme la taille, l’irrigation, la fertilisation la protection contre les maladies et les ravageurs…

Une attention particulière doit être apportée à l’amélioration de la qualité de ce fruit destiné aussi bien. Au niveau mondial, la concurrence est de plus en plus rude surtout que partout la culture suscite de l’engouement et de l’intérêt en raison de l’augmentation de la demande suite aux nombreux bienfaits et multiples usages de ce fruit. La grenade n’a que de qualités, le seul défaut serait peut-être la difficulté de l’éplucher et de séparer les petites graines. L’harmonie de ses formes, l’agencement des grains à la perfection, ses couleurs chatoyantes, sa composition équilibrée (à la fois acide et sucrée), ses multiples bienfaits santé en font véritablement un fruit magique et miraculeux. On dit que c’est un arbre du paradis, autant que le palmier dattier. Les religions en parlent et réservent à la grenade une place de choix.

Consommer la grenade, c’est faire le plein d’éléments nutritifs et d’antioxydants pour bien affronter le froid et l’hiver dans les meilleures conditions et rester en bonne santé. La grenade est cultivée depuis très longtemps. C’est l’une des premières espèces végétales domestiquées et cultivées par l’homme. Elle revient à la mode et aura encore certainement de très beaux jours devant elle.

