Qui est Hamadi Habaieb, nouveau secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et des Pêches

Hamadi Habaieb qui vient d’être nommé secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et des Pêches est un spécialiste reconnu en matière des ressources hydrauliques doublé d’un universitaire de longue expérience, Hamadi Habaieb, avait été désigné en 2017, à la tête du Bureau de la Planification et des Equilibres Hydrauliques. Ancien Directeur Général de l’Institut National de Recherches en Génie Rural, Eaux et Forêt (2014 2017), il est ingénieur en Génie Rural de l’INAT (1982), Docteur en mécanique de l’Institut National Polytechnique de Toulouse en France (1987) et Docteur d’Etat en hydrologie de la Faculté des Sciences Agronomiques de Gand en Belgique (1992) et Professeur de l’Enseignement Supérieur Agricole.

Enseignant-Chercheur depuis 1987, en Hydrologie, transport des sédiments et gestion des ressources en eau, Hamadi Habaieb a participé également à des cours de formation internationaux ainsi qu’à neuf projets de recherche, qui portent sur l’hydrologie (modélisation des relations pluie-débit et aménagement des bassins versants), sur la gestion des ressources en eau, sur l’évolution conjointe des ressources et des usages de l'eau, sur le développement de partenariat Universités –Entreprises dans le domaine des sciences et technologies du vivant et sur la qualité de l’enseignement supérieur agronomique. Il a contribué dans ce cadre à l’encadrement de thèses de Doctorat, de Mastères, de Projets du Cycle de Spécialisation de l’INAT et de Projets de Fin d’Etudes du cycle ingénieur.

Diplômes obtenus

1982 : Diplôme d'Ingénieur. Institut National Agronomique de Tunisie.

1984 : Diplôme d'Etudes Approfondies (D.E.A.). Institut National Polytechnique de Toulouse, France.

1987 : Doctorat d’Institut National Polytechnique. Institut National Polytechnique de Toulouse, France.

1992 : Doctorat d’Etat en Sciences Agronomiques. Faculté des Sciences Agronomiques de Gand, Université de Gand, Belgique.

2009 : Diplôme de l’Institut de la Défense Nationale (I.D.N). Tunis. Tunisie

Cursus

2002 : Professeur de l’Enseignement Supérieur Agricole

1993 : Maître de Conférences de l’enseignement Supérieur Agricole

1991 : Maître Assistant de l’enseignement Supérieur Agricole

1988 : Assistant de l’enseignement Supérieur Agricole

1987 : Ingénieur Principal à l'Institut National Agronomique de Tunisie.

Fonctions

Mars 2000 – Avril 2011 : Chargé de mission au Ministère de l’Agriculture mis à la disposition du Fonds National de l’Emploi

Aout 2011 - Juin 2014 : Directeur du Département de Génie Rural, Eaux et Forêts à l’Institut National Agronomique de Tunisie

Juillet 2014 - octobre 2017 : Directeur Général de l’Institut National de Recherches en Génie Rural, Eaux et Forêts.

Octobre 2017 : Directeur Général du Bureau de la Planification et des Equilibres Hydrauliques

Publications

Depuis 1987 : 100 publications dans des revues ou des séminaires avec comité de lecture dont 25 publications avec impact factor (hydrologie continentale, houille blanche, water ressources, management, sécheresse, géophysical researche, soils and sediments, …)