On dit souvent que les élections américaines ne concernent pas uniquement les États-Unis, car le pouvoir, la richesse et l'influence du pays se répercutent dans le monde entier. En effet, avec un PIB nominal de 28,8 billions de dollars (Tn), dépassant de loin toute autre économie majeure, et un patrimoine net des ménages de plus de 150 Tn de dollars, les États-Unis sont au cœur des mouvements mondiaux d'informations, de capitaux, de biens et de services. Aucun autre pays ne joue un rôle similaire dans la détermination de l'orientation de l'économie mondiale.

PIB nominal prévu en USD pour 2024

(USD Bn)

Sources: Haver, IMF, analyse QNB

Il est donc important de comprendre les implications des élections américaines pour l'économie mondiale, d'autant plus que les deux principaux candidats (Donald J. Trump et Kamala Harris) ont des programmes économiques différents.

Cette semaine, nous nous penchons sur le programme économique du candidat Trump, ancien président qui tente de revenir à la Maison Blanche et de devenir le 47e président des États-Unis.

Après avoir été le 45e président des États-Unis de 2017 à 2021, le programme de Trump est bien connu des investisseurs et des analystes : les slogans "Make America Great Again" (MAGA) et "America First" (l'Amérique d'abord) résument l'éthique générale de son programme. En termes économiques pratiques, cela se traduit par une politique pro-entreprise, pro-capital, mercantiliste et pro-fabrication nationale. En d'autres termes, M. Trump est favorable à la déréglementation et à l'allègement des formalités administratives dans les secteurs clés, à la réduction des impôts pour les entreprises et les ménages, à l'augmentation des investissements publics et des subventions en faveur de l'industrie manufacturière et de la défense nationales, ainsi qu'à une position protectionniste à l'égard du commerce extérieur.

Certaines des mesures soutenues par Trump sont matériellement différentes des politiques actuellement mises en œuvre. Selon nous, trois points principaux doivent être soulignés en ce qui concerne le programme économique Trump.

Déficits fiscaux structurels aux États-Unis

(2002-2024) Sources: Haver, IMF, analyse QNB

Premièrement, s'il est élu, Trump a tendance à être agressif en termes de relance budgétaire. En effet, durant son mandat de président, les réductions d'impôts et l'augmentation des dépenses ont fait passer les déficits publics d'un niveau inférieur à la moyenne de 3,6 % du PIB potentiel à 6 % en 2019, avant que la pandémie ne nécessite des déficits encore plus importants.

Actuellement, Trump propose de réduire l'impôt sur les sociétés de 21 % à 15 %. Il est important de noter que les réductions d'impôts pour les particuliers qu'il a approuvées en 2017, et qui doivent expirer à la fin de 2025, seront probablement prolongées sous sa présidence potentielle. Dans l'ensemble, ces mesures fiscales devraient coûter entre 3 000 et 4 000 milliards d'USD de recettes, ce qui creusera encore le déficit déjà critique. Mais cela devrait donner un coup de fouet à l'économie, en soutenant à la fois les investissements et la consommation. Cela devrait également favoriser les rendements des bons du Trésor américain à long terme et une normalisation de la courbe des rendements, car des déficits plus importants et des niveaux de dette plus élevés par rapport au PIB pourraient effrayer certains investisseurs à revenu fixe et nécessiter des primes à terme plus élevées.

Deuxièmement, Trump semble déterminé à relancer son programme protectionniste. Il défend l'imposition de droits de douane extérieurs plus élevés, de 10 % minimum pour le reste du monde et de 60 % pour la Chine en particulier. Si de telles mesures devaient être pleinement mises en œuvre sous une éventuelle administration Trump, et non seulement utilisées comme levier pour les négociations commerciales et d'investissement, elles créeraient probablement un choc important pour les flux commerciaux et d'investissement. D'autres pays prendraient probablement des mesures de rétorsion, ce qui pourrait créer une spirale de dévaluations monétaires concurrentielles et de hausses tarifaires de type “beggar-thy-neighbour” " chacun pour soi ". Il est important de noter que l'augmentation des droits de douane ne générerait pas suffisamment de recettes pour couvrir les réductions d'impôts. On estime que des droits de douane plus élevés généreraient environ 1,5 milliard d'USD de recettes supplémentaires, soit moins de la moitié du coût estimé des réductions d'impôts proposées. En termes d'impacts de haut niveau, des droits de douane plus élevés seraient négatifs pour les revenus réels globaux au niveau mondial et aux États-Unis, en raison des coûts plus élevés des biens et services finaux. En revanche, elle serait potentiellement bénéfique pour les investissements et l'industrie manufacturière nationale, étant donné que les chaînes d'approvisionnement devraient être réaffectées et que de nouvelles conditions d'arbitrage seraient créées en faveur des producteurs locaux.

Troisièmement, la position de M. Trump sur l'immigration pourrait également avoir des conséquences importantes sur la démographie et les marchés du travail du pays, si l'ancien président revenait à la Maison Blanche. Trump a suggéré non seulement l'expulsion massive de 15 à 20 millions de migrants sans papiers, mais aussi la restriction de l'afflux de migrants légaux titulaires d'un visa. C'est considérable, même pour un pays qui compte plus de 335 millions d'habitants et une main-d'œuvre de 162 millions de personnes. Bien que nous ne nous attendions pas à ce que cette mesure soit mise en œuvre à cette échelle s'il est élu, même un programme d'expulsion moins agressif contribuerait à durcir les conditions de travail, en particulier dans l'espace de rémunération horaire à bas salaire. À moyen terme, cela pourrait augmenter la croissance du salaire moyen, créant ainsi des pressions inflationnistes supplémentaires. Un profil démographique moins positif serait également négatif pour la croissance.

Dans l'ensemble, une éventuelle présidence Trump "2.0" apporterait des changements significatifs à l'agenda économique américain, en particulier sur les plans fiscal, commercial et migratoire. Dans l'ensemble, l'agenda proposé devrait être mitigé pour la croissance, car les politiques budgétaires stimuleraient l'activité, tandis que le protectionnisme commercial et une gestion plus stricte des migrations pèseraient sur l'expansion du PIB.