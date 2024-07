Bank ABC SA Sponsor du Forum d'Affaires Libye à Paris

Dans le cadre d’une véritable dynamique économique et commerciale, Bank ABC a le plaisir de sponsoriser le «Forum d'Affaires Libye à Paris» organisé par Business France et les autorités libyennes et qui aura lieu le 3 juillet 2024 à Paris.

Vu l’emplacement stratégique de la Libye et son fort potentiel économique, cette rencontre constitue une nouvelle étape dans le renforcement des relations économiques et commerciales franco-libyennes et offre une occasion importante de consolider et développer le dialogue et les opportunités d’affaires avec les acteurs libyens, publics comme privés.

Plus de 80 dirigeants libyens institutionnels et privés seront présents, ainsi que le gouverneur de la Banque Centrale Libyenne et l’Ambassadeur de France en Libye.

Avec une présence mondiale dans quinze pays répartis sur cinq continents, Bank ABC est une des plus grandes banques internationales de la région MENA. Elle sera représentée par une équipe d’experts de Paris, Londres et Tunis qui travaille en parfaite synergie et offre une réelle valeur ajoutée sur ces marchés.

Bank ABC en Tunisie joue un rôle déterminant en tant qu’acteur incontournable dans le paysage Tuniso-Libyen grâce à un large spectre de solutions de financement innovantes à la pointe de la digitalisation et une équipe d’experts compétents dans le commerce international.

En 2023, Bank ABC Tunisie a remporté le prix de la "Meilleure Banque de Cash Management en Tunisie 2023" décerné par Global Finance. Cette distinction a été obtenue grâce aux avancées pionnières de la banque en matière d'innovation digitale et de solutions de gestion des flux et des liquidités, qui ont amélioré l'expérience globale de la clientèle et sa portée sur le marché.

Dans une optique de développement durable et de création de valeur, Bank ABC considère ce rendez-vous comme une occasion exceptionnelle pour booster les échanges et créer un nouvel élan dans l’écosystème économique et financier entre la Tunisie, la France et la Libye.