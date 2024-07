Enactus TBS encore une fois champion de la Enactus Tunisia national exposition

La 15ème édition de la Enactus Tunisia National Exposition 2024, organisée les mercredi 26 et jeudi 27 juin à l'hôtel Laico Tunis, a de nouveau couronné Enactus Tunis Business School (TBS). Enactus TBS a remporté la catégorie advanced stage avec le projet Bovita et a également triomphé dans le early stage challenge avec le projet Leefa.

Cette 15ème édition avait pour slogan «Thrive» et s’est tenue avec le précieux concours:

• De la Konrad-Adenauer-Stiftung

• Du projet Jeunesse soutenu par le ministère de l’Économie et de la Planification, EU4YOUTH et l’OIT

• De Innov’i, projet financé par l’Union Européenne et mis en œuvre par Expertise France

• De Tunisie Telecom

Cet événement annuel a réuni plus de 1000 participants, incluant business leaders, cadres dirigeants, startuppers, personnalités politiques, diplomatiques et culturelles.

Les moments forts de cette Enactus Tunisia National Exposition 2024 ont été:

- Le Panel de discussion organisé sous la thème: "Parcours académiques et métiers 2030", avec Monsieur Ahmed Ben Cheikh Larbi, Chef de Cabinet du Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique et Directeur Général de la Rénovation Universitaire, suivi des témoignages des créateurs de contenu et startupers : Mme. Nourchene Cheguenni, Ms. Leith Boulares, Khoubayeb Jebabli, et Melek Gharbi.

-Les sessions de Follow the Leaders: avec Mesdames Selima Zouali, CEO ASEPTIKA ; Hasna Kourda, Co-fondatrice Save Your Wardrobe; Mouna CHEBBAH, handballeuse professionnelle ; Khadija Krimi, championne d’aviron féminin; et Messieurs Abdelhamid Bouchnak, réalisateur; Youssef Bouzariata et Mohamed Rammeh, Co-fondateurs de Wayout.

- Le Speed Hiring Pitch: avec la participation de 15 entreprises partenaires et 22 demandeurs d’emplois et de stages du réseau Enactus Tunisie. Cet événement a permis un matching interactif entre recruteurs et demandeurs.

-La Project Exhibition: avec la participation de 23 projets innovants.

-La Finale du Enactus Tunisia Race By Pluxee: 7 projets finalistes se sont affrontés lors de cette finale

-Trois Challenges:

• Early Stage Challenge: avec la participation de 19 projets à l'étape de l'idée.

• Limit l’ESS Challenge: avec la participation 3 projets.

• Advanced Stage Challenge : avec la participation de 9 projets ayant réalisé des impacts économiques, sociaux et environnementaux. Le jury a désigné le champion national de ce track qui représentera la Tunisie lors de la Enactus World Cup du 2 au 4 octobre 2024 à Astana, Kazakhstan.

Résultats de la Enactus Tunisia National Exposition 2024

Advanced Stage Challenge

• Champion National: Enactus TBS, qui représentera Enactus Tunisia à la Enactus World Cup 2024 à Astana, Kazakhstan.

• Vice-champion: Enactus Gafsa University

• Team Leader Of the Year: Mohamed Azouzi, Enactus Faculté de Pharmacie de Monastir

• Faculty Advisor Of The Year: Mounira Mbarki, Enactus ISET Zaghouan

Early Stage Challenge

• Champion Early Stage Challenge: Enactus TBS

Limitl’ess Challenge

• Champion Limitl’ess Challenge : Enactus Limitl’Ess ISET Kef

Enactus Tunisia Race by Pluxee

• Champion: Nesrine Baouab avec le projet Plantly (Enactus Esprot School of Business)

• Vice-Champion : Amine Jerbi avec le projet Ecogrow (Enactus ISG)

Special Awards

• Innovation Award: Enactus LIMITL’ESS ISET KEF

• Environment Award: Enactus Université de Gafsa

• Alumni Award under 30: Nour Grioui, alumunus Enactus INSAT

• Alumni Award over 30: Mahmoud Mechmech, Alumnus Enactus Ihec Carthage

• Best Administration Award: Tunis Business School

• Best Project Photo of the Year Award: Enactus ISET Zaghouan