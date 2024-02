Epson placé sur la liste A du CDP pour son engagement en faveur du climat et de la sécurité de l’eau

Epson Corporation a été placé sur la liste A pour ses résultats en matière de lutte contre le changement climatique et de sécurité de l'eau par le CDP - Carbon Disclosure Project -l'organisation internationale de protection de l'environnement.

Le CDP est un organisme mondial indépendant à but non lucratif qui gère le système mondial de divulgation des données environnementales. Chaque année, il encourage les entreprises à mesurer et à gérer les risques et les opportunités liés au changement climatique, à la sécurité de l'eau et à la déforestation. Le CDP le fait à la demande des investisseurs, des acheteurs et des acteurs publics, qui utilisent ces informations pour sélectionner les entreprises dans lesquelles investir.

Epson a été reconnu pour sa mise en œuvre de mesures de réduction des émissions carbone alignées sur les recommandations de la TCFD (Task force on Climate-related Financial Disclosures). Les initiatives récentes comprennent la mise en œuvre et l'achèvement d'un programme visant à passer à une électricité 100 % renouvelable sur les sites du groupe Epson dans le monde entier [1].

M. Nagafusa, président d'Epson Europe, commente : « L'obtention de la note "A" du CDP dans deux catégories - changement climatique et sécurité de l'eau - envoie un message fort à nos clients, partenaires commerciaux et investisseurs. Cela montre l’engagement fort d’Epson à atteindre un bilan carbone négatif dans toutes ses activités à l'échelle mondiale. Cette note A du CDP est une preuve supplémentaire de notre détermination à lutter contre le changement climatique et à préparer notre entreprise pour l'avenir. »

Le CDP évalue les activités environnementales des entreprises pour le compte de plus de 740 institutions financières dans le monde représentant plus de 136 000 milliards de dollars d’actifs. Les résultats des questionnaires sont utilisés pour évaluer les entreprises en matière de performance environnementale pour les principaux indices mondiaux d'investissement socialement responsable (ISR) utilisés par les investisseurs ESG.

Sur plus de 23 000 entreprises ayant publié leurs informations par l’intermédiaire du CDP, moins de 2 % ont été classées dans la liste A. Epson est l’une des rares entreprises à recevoir un A dans deux catégories, ce qui témoigne de sa position de leader en matière de développement durable. Pour Epson, ce classement prestigieux constitue non seulement une garantie importante pour les investisseurs institutionnels qui prennent des décisions d'investissement ESG, mais il envoie également un message fort aux clients à la recherche de produits et services leur permettant de réduire leur empreinte environnementale, ainsi qu'aux partenaires commerciaux et aux autres parties prenantes.

[1] Excludes some sales sites and leased properties where the amount of electricity consumed cannot be determined.