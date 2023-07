L'INSAT: Une pépite parmi les écoles d'ingénieurs, un joyau de singularité!

L'INSAT est un établissement d'enseignement supérieur et de recherche dont la mission principale est de promouvoir l'excellence académique et de développer des solutions innovantes pour relever les défis actuels de la Tunisie nouvelle. Pour accomplir cette mission, l'INSAT mise sur la recherche et le développement de haut niveau et la collaboration avec des institutions internationales renommées.

En effet, les avancées technologiques fulgurantes et les évolutions constantes des modes de production impactent le monde, y compris le domaine universitaire. Face à l'impératif de compétitivité, les établissements d'enseignement supérieur doivent sans cesse actualiser et moderniser leurs contenus pédagogiques, adopter des approches d'enseignement novatrices et différenciées, et adapter les qualifications et compétences aux nouveaux emplois émergents, en constante évolution et complexification.

Au sein du paysage universitaire, l'INSAT se distingue avec éclat. Cette école d'ingénieur se démarque par son caractère unique, faisant d'elle un véritable ovni dans son domaine. Elle brille en tant que creuset de talents et de créativité, établissant sa réputation en tant qu'école d'ingénieurs de référence incontestable.

L'INSAT abrite huit laboratoires de recherche fonctionnant en interdisciplinarité, couvrant une vaste gamme de domaines scientifiques, tels que l'informatique, l'électronique, l'énergie, l'environnement, la robotique, la biotechnologie, la chimie, les matériaux avancés et les sciences appliquées. Cette diversité permet des collaborations fructueuses et des avancées significatives dans plusieurs secteurs clés.

Les enseignants-chercheurs de l’INSAT, qui sont les meilleurs classés à l'échelle internationale, jouent un rôle essentiel dans le développement et la mise en œuvre de projets de recherche innovants. Leur implication et leur passion pour la recherche ont permis de générer des résultats scientifiques de premier ordre et des applications technologiques de pointe.

L'INSAT tire sa force de sa diversité. Les esprits brillants issus de différentes filières du baccalauréat se rassemblent ici pour bénéficier d'une formation de haut niveau. Cette école devient ainsi un lieu de convergence pour les élites de notre jeunesse, créant une véritable mosaïque culturelle. C'est un terreau fertile où naissent des idées novatrices et où se forment des collaborations fructueuses.

À l'INSAT, l'apprentissage ne se limite pas aux bancs de l'école. Les projets, les challenges, les défis techniques rythment la vie étudiante. Ici, on se forme aussi par l'action, en relevant ensemble des défis qui repoussent les limites de l'imaginable.

À l'INSAT, l'innovation est gravée dans l'ADN de chaque étudiant.e. Les parcours académiques, tissés sur mesure.

Face aux nouveaux défis émergents tels que la reconnaissance des diplômes, le classement des universités, l'adaptation des programmes d'études aux besoins réels de l'environnement socio-économique, ainsi que les nouveaux besoins en matière de développement durable (environnemental, économique, sociétal), l'INSAT est entrain d’effectuer un changement pour répondre aux exigences de ses parties prenantes, notamment les étudiants, les enseignants, le personnel, l'Université de Carthage, le ministère de tutelle et l'environnement socio-économique.

Grâce à ces efforts, l'administration a déjà obtenu la prestigieuse certification ISO 9001, témoignant de son engagement envers l'excellence opérationnelle.

Parallèlement, l'INSAT travaille ardemment pour obtenir la certification ISO 21001 pour l'enseignement et la formation. Ce projet est actuellement en cours de préparation, et une attention particulière est portée à l'amélioration continue de la qualité de l'enseignement, dans le but de mieux répondre aux besoins des étudiants.

L'INSAT reconnaît pleinement l'importance cruciale des certifications et des accréditations pour garantir la crédibilité de ses formations et assurer leur reconnaissance à l'échelle internationale. Ainsi, l'établissement s'engage activement à se conformer scrupuleusement aux normes et exigences établies. Cette démarche vise à offrir à ses étudiants un enseignement de haute qualité, en adéquation avec les meilleures pratiques internationales.

L'ouverture sur le monde est une boussole qui guide l'INSAT. La recherche de solutions pour les enjeux en développement durable mobilise toutes les énergies. Les initiatives pour un avenir durable et responsable se multiplient, et l'INSAT joue un rôle actif dans cette quête de progrès.

Depuis 2021, la direction de l'INSAT a mis en œuvre une stratégie de transformation numérique qui a grandement contribué à améliorer les conditions de travail au sein de l'institution. Grâce à l'intégration de nouvelles technologies et de systèmes informatisés, tant au niveau administratif que pédagogique, l'INSAT a pu moderniser et optimiser ses processus.

Une formation d'ingénieur qui ne ressemble à aucune autre, l'INSAT est le lieu où s'épanouir, où s'accomplir, où se réinventer.

Il est essentiel de préserver l'excellence de cette école d'ingénieurs qui continue de briller sur la scène internationale. Nous avons une confiance totale en nos responsables, persuadés qu'ils partagent cette vision.